Influencer Fernanda Britto é internada no Rio de Janeiro

Equipe pede orações pela recuperação da influenciadora digital Fernanda Britto, conhecida por dar dicas de etiqueta nas redes sociais

A influenciadora digital Fernanda Britto, conhecido por dar dicas de etiqueta nas redes sociais, está internada no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a equipe dela divulgou um comunicado para pedir orações pela recuperação dela, mas não revelaram o motivo da internação.

"Queridos amigos e seguidores, aos poucos fomos crescendo, mas nunca deixamos de ser uma comunidade que preza pela boa comunicação, o afeto e uma corrente de energia positiva. E é em nome desses princípios, que precisamos dizer que nossa querida Fernanda está internada, enfrentando mais um momento delicado em sua saúde", informaram.

E completaram: "Pedimos, de coração, que enviem orações, pensamentos de carinho e muita energia de amor e cura para ela. Sabemos como ela ama a interação com vocês e a forca que todos sempre lhes passam. Sempre que possível traremos novas atualizações e mais detalhes sobre seu estado de saúde".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fernanda Britto (@fernandabrittoprotocolo)

Mica Rocha passou por cirurgia

A influenciadora digital e empresária Mica Rocha foi internada em um hospital de São Paulo ao levar um susto com sua saúde. Ela contou que teve uma crise renal e precisou passar por cirurgia. Apesar do procedimento cirúrgico de emergência, ela está bem e já teve alta.

Nos stories do Instagram, Mica contou que tinha pedras nos rins e precisou realizar a cirurgia para limpeza do órgão. "Eu estou bem. Eu estava com dores abdominais, eu até achei que era algo gastro, porque era na frente, perto da costela. Só que eu descobri que não... que era pedra nos rins”, disse ela.

E esta não foi a primeira vez que ela teve este problema. "Quando eu tive no passado, que eu coloquei o duplo J, o meu médico falou que tinha bastante pedra do lado esquerdo e que teria que tirar. Tem gente que tem que tem que tirar e gente que pode deixar, eu deixei e elas se mexeram. Eu tirei as pedras, limpei, e a pedra tinha 1.2 cm. A maior pedra que eu já fiz”, afirmou ela.

Agora, a influencer vai investigar o motivo de ter tantas pedras. "O meu médico vai investigar por que eu acumulo pedra, é genético, minha irmã tinha, a minha irmã tinha bastante. Mas pode fazer exame e saber por que forma as pedras”, afirmou ela, e completou: “A dor da crise renal é algo eu não desejo para ninguém”.