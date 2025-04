Jair Bolsonaro mostra sua recuperação após cirurgia de 12 horas: 'Sem desistir'

Internado na UTI após cirurgia abdominal, Jair Bolsonaro publicou vídeo caminhando com apoio de equipamentos ao lado da equipe médica

O ex-presidente do Brasil Jair Bolsonaro segue internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Brasília, no Distrito Federal, após uma cirurgia de 12 horas na região abdominal. Para mostrar como está sua recuperação, ele publicou um vídeo nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 15, caminhando com a ajuda de equipamentos ao lado da equipe médica.

Nas imagens compartilhadas, ele recebe o auxílio de um andador em seu deslocamento. “Sem desistir! Vamos adiante”, disse Bolsonaro na postagem. De acordo com o último boletim médico divulgado mais cedo, ele “mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências”.

“O Hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em acompanhamento pós-operatório. Mantém estabilidade clínica, sem dor, sangramentos ou outras intercorrências. Tem previsão de fisioterapias motora (com deambulação) e respiratória. Persiste a recomendação de não receber visitas e não há previsão de alta da UTI”, informou o documento.

A internação de Bolsonaro

Vale lembrar que Jair Bolsonaro foi internado após passar mal na última sexta-feira, 11, na cidade de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte. Ele foi levado a um hospital da cidade e, após receber os primeiros atendimentos, foi transferido de helicóptero para o Hospital Rio Grande, em Natal.

Posteriormente, ele foi levado para um hospital particular em Brasília e passou por uma nova cirurgia no último domingo, 13, após apresentar um quadro de obstrução intestinal. A cirurgia realizada – uma laparotomia exploradora – tem o objetivo de liberar aderências intestinais e reconstruir a parede abdominal. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica clínica geral Manoela Souza comentou o diagnóstico do político. Leia aqui!

Mais cedo, Bolsonaro desabafou sobre sua internação. Em uma carta aberta, ele falou sobre as orientações dos médicos para sua recuperação depois de operar a região do abdômen e também agradeceu pelo apoio para que se recupere logo.

