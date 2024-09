Zé Neto choca ao mostrar o tamanho do corte em sua cabeça: ‘Bem grande’

Internado, Zé Neto revela que corte quase atravessou toda a sua cabeça em acidente na fazenda. Ele está com dreno na cicatriz

[Conteúdo sensível, que mostra a cicatriz na cabeça. Caso você tenha problemas com imagens sensíveis, não continue na nota]

O cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, chocou os internautas ao mostrar o tamanho da cicatriz em sua cabeça. O artista está internado no interior de São Paulo após se acidentar na fazenda do amigo. Ele sofreu um grande corte na testa e no couro cabeludo, e até precisou colocar um dreno para reduzir o acúmulo de sangue e inchaço.

Neste domingo, 29, Zé Neto apareceu nos stories do Instagram sem o curativo e impressionou pelo tamanho do corte. A ferida começa na testa dele e ultrapassa metade do couro cabeludo, indo até a parte de trás da cabeça.

"Estou com dreno que puxa o sangue que vai saindo. E foi um corte bem grande. No próximo story eu vou postar o corte. Se você tiver estômago fraco, não olha não, pode pular. Mas está tudo bem, graças a Deus. Mais um susto, está tudo bem. Hoje à noite, eu vou ter altam se Deus quiser”, disse ele.

Confira as fotos da cicatriz:

Zé Neto no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Neto no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

Zé Neto no hospital - Foto: Reprodução / Instagram

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor Zé Neto sofreu um acidente ao se divertir na fazenda de Cristiano. A esposa dele, Natália Toscano, contou que o marido bateu a cabeça ao andar de carro UTV com o amigo. Com a colisão no ferro do veículo, ele sofreu um grande corte e sangrou bastante. Assim, ele foi internado para receber pontos e se recuperar.

“Ontem estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José (do Rio Preto)”, Natália relatou.

“Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem”, disse a influenciadora digital, e completou: “É normal, acontece. Aí fez um corte. Vou mostrar para vocês. Ele tá com capacete maravilhoso. Não é verdade, amor?”.