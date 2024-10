Como está Zé Neto? Hospital divulga novo boletim médico sobre saúde do cantor

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, foi internado em um hospital após sofrer um grande corte na cabeça

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, está internado em um hospital no interior de São Paulo desde sábado, 28, quando sofreu um acidente no rancho de seu parceiro de palco. Na ocasião, o artista precisou levar 54 pontos na cabeça devido a um grande corte.

Agora, nesta terça-feira, 1, a unidade de saúde onde Zé Neto segue se recuperando divulgou um novo boletim sobre seu quadro de saúde. De acordo com o comunicado, o famoso está bem e apresenta evolução satisfatória.

"O Hospital de Base de São José do Rio Preto informa que o cantor Zé Neto (José Toscano Martins Neto) permanece internado, estável e consciente. Os médicos realizam exames periódicos, que apontam evolução satisfatória do quadro clínico do paciente. Equipe médica avalia o quadro clínico do paciente com bastante critério para decidir o momento da alta hospitalar", diz o boletim.

Na noite de segunda-feira, 30, Natália Toscano, esposa do artista, contou que o artista está bem. No entanto, por precaução, ele permaneceria mais um tempo no hospital. "Minha sogra tá com o Zé e ele vai ficar mais um pouquinho lá [internado no hospital] por conta da dor, mas está tudo sob controle, é só precaução mesmo", declarou a influenciadora.

O que aconteceu com Zé Neto?

O cantor Zé Neto sofreu um acidente ao se divertir na fazenda de Cristiano. A esposa dele, Natália Toscano, contou que o marido bateu a cabeça ao andar de carro UTV com o amigo. Com a colisão no ferro do veículo, ele sofreu um grande corte e sangrou bastante. Assim, ele foi internado para receber pontos e se recuperar.

"Ontem estávamos em Fronteira, lá no rancho do Cris junto com a Paula. O Cris e o Zé foram andar de UTV por uma trilha. O Zé passou por um buraco e bateu a cabeça e bateu a cabeça numa armação do carro, no ferro do carro, e aí cortou e precisou dar ponto. Só que a gente estava em Fronteira, teve que ir para São José (do Rio Preto)", Natália relatou, na ocasião.

"Mas graças a Deus não foi nada de mais. Fizemos tomografia, por ser na região da cabeça. Sangrou bastante porque tem muito vasinho, mas ele está muito bem", completou a influenciadora digital.