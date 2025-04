Especialista comenta atitude de Fabiana Justus com as filhas: 'Pode gerar angústia'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch explica o impacto que o diagnóstico de Fabiana Justus poderia ter em suas filhas

Fabiana Justus (38) se emocionou recentemente ao recordar como contou às filhas gêmeas, Chiara (6) e Sienna (6), que passaria 40 dias internada após o diagnóstico de leucemia, em janeiro do ano passado. Apesar de ter sido uma conversa difícil, a influenciadora tomou uma atitude correta, de acordo com a especialista Fabiana Guntovitch.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista explica que notícias difíceis devem ser comunicadas com verdade, mas também com cuidado. Fabiana Justus, por exemplo, contou que explicou tudo de uma forma lúdica para suas filhas , para que elas entendessem o período que a mãe estaria fora.

"As crianças sentem o que está acontecendo, mesmo quando ninguém fala, então, o silêncio ou a negação pode gerar ainda mais angústia", explica Guntovitch. "O ideal é adaptar a linguagem e a quantidade de informações compartilhadas à idade e maturidade emocional da criança, sem entrar em detalhes assustadores ou desnecessários."

Leia também: Médico explica comemoração de Fabiana Justus em tratamento: 'Avanço significativo'

A psicanalista diz que também é fundamental encorajar as crianças a se sentirem seguras para fazer perguntas e falar sobre seus sentimentos. O papel do adulto é fornecer respostas coerentes e acolhedoras. "A criança precisa sentir que, mesmo com a mudança de cenário, o vínculo com os pais continua intacto. Isso fortalece a confiança e ajuda a lidar melhor com o desconhecido."

Já durante o tratamento, Guntovitch diz que é necessário manter o ambiente emocional estável, com rotinas previsíveis, afeto e conversas. "Os pais, junto com a rede de apoio (avós, tios, cuidadores), podem oferecer segurança emocional por meio de presença, escuta e atenção."

"É importante que todos possam nomear os sentimentos, tenham suas emoções validadas —como medo, saudade ou raiva— e mostrar que todas essas reações são normais diante de uma situação difícil. Manter pequenos momentos diários de conexão com a mãe, mesmo à distância, como áudios, bilhetes, desenhos ou videochamadas, também é uma forma de cuidar da saúde emocional", completa.

Leia mais em: Fabiana Justus pede orações para avó após diagnóstico de doença grave: 'Nossa fé'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FABIANA JUSTUS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: