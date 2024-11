Eduardo Suplicy comemora última sessão de imunoterapia: 'Venci o câncer'

O deputado estadual Eduardo Suplicy, diagnosticado com câncer em junho deste ano, finalizou o tratamento de imunoterapia

O deputado estadual Eduardo Suplicy, diagnosticado com linfoma não Hodgkin em junho deste ano, dividiu com o público uma boa notícia sobre sua saúde. Nesta quinta-feira, 28, através de suas redes sociais, o político contou que, após dois meses de tratamento, estava preparado para realizar a última sessão de imunoterapia.

Em seu Instagram, Eduardo compartilhou um vídeo a respeito do assunto momentos antes de seguir para o hospital. "Hoje eu estou muito feliz, porque estou indo para a última sessão de imunoterapia. Felizmente, o câncer acabou. Agradeço muito a atenção de todos os enfermeiros e médicos, que me trataram com muito carinho", declarou ele no registro.

Na legenda, Eduardo Suplicy reforçou a alegria em poder anunciar a cura da doença: "A caminho da última sessão de imunoterapia. Ainda não estou com alta, tenho uma caminhada para me fortalecer, mas posso dizer que venci o câncer! Viva a vida!", escreveu o deputado estadual.

Vale lembrar que o político só revelou publicamente o diagnóstico de câncer em outubro deste ano. A notícia foi divulgada inicialmente pela jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo, e confirmada por Suplicy em uma publicação no Instagram.

Apesar de rara e agressiva, a doença foi detectada em estágio inicial. O tratamento foi feito com imunoquimioterapia, que associa medicamentos endovenosos convencionais a outros que estimulam o sistema imunológico para combater as células cancerígenas.

Em 2023, Eduardo Suplicy revelou que foi diagnosticado com Parkinson, que é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Em entrevista na coluna de Mônica Bergamo, do Jornal Folha de S. Paulo, ele contou que está com sintomas leves e o diagnóstico foi feito após consulta com seu geriatra.

Médico explica sobre câncer de Eduardo Suplicy aos 83 anos

