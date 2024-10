Eduardo Suplicy enfrenta câncer aos 83 anos e médico explica sobre doença nessa idade

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra esclarece sobre o diagnóstico de Eduardo Suplicy e fala do tratamento para doença

O deputado estadual Eduardo Suplicy (83) revelou, na última segunda-feira, 28, que está em tratamento contra um linfoma não Hodgkin, tipo de câncer que afeta as células do sistema linfático. Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho dá mais detalhes sobre a doença e explica sobre tratamento em pessoas com idade avançada.

As informações foram divulgadas pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O tratamento do político estaria sendo realizado por uma imunoquimioterapia, que combina medicamentos endovenosos tradicionais com drogas que estimulam o sistema imunológico a atacar às células cancerígenas.

Ao contrário do que foi noticiado em muitos portais, o Dr. Jorge Abissamra explica que esse não é um tipo de câncer tão raro e algumas celebridades já enfrentaram a luta contra essa doença. Ele avalia o caso de Eduardo Suplicy e formas de tratamento.

"Não é um câncer raro, e já acometeu outras pessoas famosas como o Reinaldo Gianechini e a ex presidente Dilma. Geralmente os linfomas menos agressivos são tratados com imunoterapia e não quimioterapia. Provavelmente esse deve ser o subtipo do Suplicy", declara.

O oncologista Jorge Abissamra esclarece que Linfoma não Hodgkin é uma doença do sistema linfático, que é responsável pelo nosso sistema imunológico. A produção errônea de células desse sistema ocasiona os linfomas.

Eduardo Suplicy tem 83 anos e enfrenta a doença no sistema linfático, o especialista avalia sobre a doença em pessoas idosas e menciona: "Existem vários subtipos de linfomas não Hodgkin, geralmente os linfomas que acometem os idosos costumam ter comportamento menos agressivo, mas há subtipos que são mais agressivos e com menos chances de cura, e outros com comportamento inverso", finaliza.

