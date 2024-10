Diagnosticado com doença de Crohn, condição autoimune que causa inflamação no trato intestinal, o jornalista Evaristo Costa falou sobre sua saúde

O jornalista Evaristo Costa falou sobre sua saúde em uma recente entrevista ao PodCringe. Diagnosticado com doença de Crohn, condição autoimune que causa inflamação no trato intestinal, há quatro anos, o comunicador revelou que uma das consequências do problema foi a rápida perda de peso, cerca de 22 quilos em apenas três semanas.

"Eu cheguei a 99 quilos, mas estava com 99 porque estava tomando corticoide, que incha demais. Os médicos chegaram à conclusão de que os corticoides não fazem efeito em mim [...] aí cortaram o remédio. Eu perdi 22 quilos em três semanas", contou ele.

O apresentador também explicou que sua perda de peso foi resultado da doença, e não de uma decisão pessoal relacionada à forma física ou aparência. “Eu me sinto definhando. É como eu me defino para o médico. Todos os dias eu me sinto definhando”, confessou.

E completou: "Perco meio quilo por dia. Posso comer qualquer coisa, mas não para dentro de mim. A alimentação não para dentro de mim. Ela sai de dentro de mim, então não me dá os nutrientes que eu preciso. A última vez que eu fui internado foi por causa de uma infecção nas amígdalas que se transformou em uma sepse, porque eu estava com a imunidade no pé".

Doença de Crohn

Vale lembrar que a doença de Crohn é uma síndrome gastrointestinal crônica que geralmente afeta o intestino delgado e o cólon, mas pode impactar outras áreas do trato gastrointestinal. Considerada grave e um fator de risco para o câncer de intestino, a síndrome não possui uma causa específica para o seu desenvolvimento e pode acometer pessoas de qualquer idade.

