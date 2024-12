Como está Preta Gil? Cantora segue sedada após cirurgia para retirada de tumores

A cantora Preta Gil está bem após passar por uma cirurgia delicada para retirada de tumores no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo

A cantora Preta Gil passou por uma cirurgia delicada para retirada de tumores no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O procedimento foi iniciado na manhã de quinta-feira, 19, e finalizado na madrugada desta sexta-feira, 20. De acordo com informações da assessoria de imprensa da artista, ela está bem e segue sedada para controle da dor.

A equipe da artista informou ao portal Quem que a operação começou às 6h da manhã de quinta-feira e terminou às 3 horas da madrugada desta sexta-feira. Com isso, foram 20 horas de operação. Por conta do tempo do procedimento, os médicos decidiram mantê-la sedada por mais algumas horas.

"A cirurgia de Preta foi realizada com sucesso, e a cantora está bem. Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada. A previsão da equipe médica é remover a sedação amanhã pela manhã. O boletim, assim que pronto, possivelmente, será postado pelas redes sociais da artista", informou a assessoria de imprensa conforme noticiou o portal Quem.

Mais cedo, a amiga dela, Malu Barbosaatualizou os seguidores sobre o estado de saúde da estrela. “A cirurgia da Preta acabou e ela está bem e dormindo! Estamos aqui com ela e mais tarde voltamos com calma com mais informações! Ela é muito guerreira e venceu mais essa”, disse ela.

E o filho de Preta, Francisco Gil, também falou sobre a saída da mãe da cirurgia. "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigado pelas energias positivas. Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor, axé", escreveu Francisco.

Preta Gil mudou a data da cirurgia

Após passar alguns dias nos Estados Unidos em busca de um tratamento diferente contra o câncer e também de segunda opinião dos médicos estrangeiros para sua doença, Preta Gil contou que precisou mudar a data de sua cirurgia. O procedimento aconteceria no domingo, 15, em um hospital brasileiro. Porém, foi adiado para quinta-feira, 19.

"Eu ia operar amanhã e tinha que tirar o cabelo e a unha para a operação. Eu vou operar agora só na quinta. Mas já estou tirando o cabelo hoje mesmo para tratar esses dias. Vou sentir falta do cabelão”, afirmou ela.

Vale lembrar que ela já fez a remoção de um tumor na parte final do intestino e precisou amputar o reto. Meses depois, ela foi diagnosticada com novos tumores, sendo dois linfonodos, um tumor no peritônio e outro no ureter.

