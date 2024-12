Amiga de Preta Gil fala sobre a cirurgia de 18h: ‘Venceu mais essa’

Amiga de Preta Gil atualiza os fãs sobre o estado da cantora após passar por cirurgia de cerca de 18 horas contra o câncer

Amiga da cantora Preta Gil, Malu Barbosa atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da estrela após passar por cirurgia de 18 horas em um hospital. Durante a manhã desta sexta-feira, 20, ela contou que a artista já está descansando após o longo procedimento e que a família dará mais informações em breve.

“A cirurgia da Preta acabou e ela está bem e dormindo! Estamos aqui com ela e mais tarde voltamos com calma com mais informações! Ela é muito guerreira e venceu mais essa”, disse ela.

Mais cedo, o filho de Preta, Francisco Gil, também falou sobre a saída da mãe da cirurgia. "Tudo em paz aqui! A cirurgia da minha mãe terminou e tá tudo bem com ela. Obrigado pelas energias positivas. Ela é uma guerreira e passou por mais essa. Seguimos fortes! Muito amor, axé", escreveu Francisco.

Presente de Angélica

A cantora Preta Gil ficou encantada com o presente que recebeu da apresentadora Angélica apenas um dia antes de passar por nova cirurgia. Ela será operada na quinta-feira, 19, para remover tumores em sua luta contra o câncer. Então, nesta quarta-feira, 18, a esposa de Luciano Huck enviou um presente simbólico para apoiar a amiga.

Angélica deu uma imagem de Nossa Senhora de Fátima para Preta para dar um apoio religioso para a amiga. Preta adorou o presente e disse que levará a imagem para o hospital.

"Que presente mais lindo que eu ganhei. Nossa Senhora de Fátima, coisa mais linda. Minha amiga Angélica que me deu. Ela é devota e eu vou levar para o hospital para ficar comigo lá. Amei”, afirmou.

Presente de Angélica para Preta Gil antes de cirurgia

