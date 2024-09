Por que Luciano Szafir precisou fazer cirurgia? Entenda complicações

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica caso de Luciano Szafir e alerta complicações que podem levar a cirurgia

Em junho de 2023, Luciano Szafir (55) celebrou o fim de seu tratamento após dois anos sentindo dores no quadril por causa de uma osteoartrite, conhecida também como artrose. O ator, que precisou colocar uma prótese na região, já havia passado por outra cirurgia após complicações da doença degenerativa.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica que a cirurgia é necessária para pacientes em casos mais avançados, que como Luciano Szafir, já tenham feito tratamentos conservadores.

"Quando os tratamentos conservadores não são mais eficazes para aliviar os sintomas de dor e a incapacidade, e a própria pessoa reconhece que necessita de um tratamento mais invasivo. Nesses casos, a articulação está com a cartilagem bastante afetada com afilamentos e erosões e também o osso embaixo dessa cartilagem encontra-se afetado pela degeneração e inflamação", diz.

Antes de colocar a prótese, em 2022 o ator foi submetido a uma artroplastia total. O especialista explica que a intervenção cirúrgia também consiste em retirar as partes degeneradas da articulação. À época, o ator já havia adiantado que precisaria passar por um novo procedimento.

"É o procedimento cirúrgico onde o ortopedista retira as partes degeneradas da articulação do quadril e a substitui por um implante metálico ou prótese. A cabeça e o colo do fêmur e também o acetábulo (cavidade do osso da bacia onde o fêmur se encaixa) são substituídos prótese metálica", explica.

O QUE É OSTEOARTRITE, CONHECIDA COMO ARTROSE?

Conhecida mais popularmente como artrose, a osteoartrite é o desgaste da cartilagem que reveste as articulações, muitas vezes chamadas de juntas. A doença é degenerativa e é considerada natural, como parte do envelhecimento do organismo.

Neste ano, a atriz Paula Burlamaqui (57) também falou sobre a artrose no quadril. Assim como Luciano Szafir, ela também precisou realizar uma cirurgia. "Tive um desgaste no meu quadril... Eu fiquei tentando fazer fisioterapia, pegar leve, não sei o quê, mas... Agora é aquele momento daquela camisola linda que você bota para operar", disse em um vídeo no Instagram.

