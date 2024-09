Carolina Dieckmann ressalta apoio à Preta Gil em tratamento contra o câncer

Grande amiga de Preta Gil, Carolina Dieckmann falou sobre o apoio à cantora após novo diagnóstico de câncer: 'Mãos dadas'

A atriz Carolina Dieckmann, grande amiga de Preta Gil, abriu o coração ao falar sobre o momento delicado que a cantora vem enfrentando em sua vida pessoal. Em agosto deste ano, a filha de Gilberto Gil precisou retomar o tratamento contra o câncer após descobrir que a doença voltou em 4 lugares diferentes.

Em entrevista ao jornalista Adriel Marques, do 'Portal LeoDias', Carolina falou sobre a importância do apoio à Preta. Bastante próxima da cantora, a loira ressaltou que não mede esforços para estar ao lado da amiga.

"A gente se fala todo dia. Agora mais do que nunca, é mãos dadas. Acompanhar de perto o processo. Eu sinto que cada pessoa precisa de uma coisa e eu diria que o que realmente faz diferença para a Preta, é estar com as pessoas que ela ama, então, por isso, a gente não mede esforços para estar perto dela o tempo inteiro", declarou a atriz.

Vale lembrar que, nesta segunda-feira, 23, Preta Gil iniciou o terceiro ciclo de quimioterapia. A cantora, que está realizando tratamento em um hospital em São Paulo, contou ao público que fará a nova sessão em casa.

"Dessa vez, eu e meus médicos, resolvemos experimentar eu fazer a quimio no ambulatório, na parte de oncologia, e ir para a casa com a quimio, que vem em um dispositivo que vai saindo [a medicação]. Você pode ir para casa e fazer lá", iniciou a cantora, esclarecendo melhor a mudança no terceiro ciclo.

Gilberto Gil detalha conselho à Preta após diagnóstico de câncer

Recentemente, a cantora Preta Gil contou ao público que precisou retomar seu tratamento contra o câncer no intestino, descoberto em janeiro de 2023. Durante participação no programa 'Conversa com Bial', ela revelou que recebeu um conselho bastante marcante de seu pai, Gilberto Gil, enquanto estava hospitalizada.

"Se estiver sendo muito difícil pra você e se for sua hora, aceite. Se estiver muito pesado pra você, vai, se deixa ir. É muito ruim viver com esse incômodo e lutando da forma que você tá lutando", declarou o veterano à filha, na ocasião.

Agora, em entrevista ao site 'GQ Brasil', Gilberto Gil falou um pouco sobre o diálogo que teve com a filha. Adepto de filosofias orientais e africanas, o veterano acredita que 'tudo o que começa tem um fim'; confira mais detalhes!