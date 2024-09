Preta Gil exalta amizade com Carolina Dieckmann em homenagem: 'Raro'

Completando 46 anos de vida, Carolina Dieckmann ganhou uma declaração emocionante de aniversário da grande amiga Preta Gil

Dia de festa na casa de Carolina Dieckmann! Completando 46 anos de vida nesta segunda-feira, 16, a atriz foi surpreendida com uma homenagem emocionante de aniversário da cantora Preta Gil, sua amiga de longa data.

Por meio das redes sociais, Preta resgatou momentos especiais vividos ao lado de Carolina. Em celebração à data comemorativa, a filha de Gilberto Gil exaltou a importância da grande amizade entre as duas em sua vida.

"Há 24 anos eu sou completamente apaixonada pela Carol. A gente se encontra num lugar muito sincero e verdadeiro na nossa amizade. Isso é tão raro, tão especial, tão único. A leveza e a profundidade do nosso amor nos torna presente uma para outra. Eu tenho muito, muito orgulho do que construímos juntas", iniciou a cantora na legenda.

++ Carolina Dieckmann presta homenagem especial no aniversário de Preta Gil

"Tenho muito, muito orgulho do que construímos juntas. Uma relação baseada em cuidado, afeto, força e transparência. Ter você na minha vida é ter a certeza de algo mágico e reconfortante, um acalanto para o meu coração. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença, literalmente", continuou Preta Gil.

Em seguida, a artista parabenizou Carolina Dieckmann pelo início de mais um ciclo de vida. "Torço e vibro por você em todos os momentos. Só quero te ver brilhando como um sol. Cada vez mais iluminada, astral e linda. E te quero do meu lado eternamente, minha irmã. Eu te amo infinito. Feliz Aniversário!", finalizou.

Nos comentários, Carolina fez questão de retribuir o carinho da amiga e deixou um recado especial: "Meu Deus eu to morrendo de chorar... pelo vídeo, pelo texto, e muito pelo amor que transborda e melhora minha vida todos os dias!!! Te amo mais", declarou a aniversariante.

Além de Carol, diversos internautas também deixaram mensagens carinhosas para as duas amigas. "A amizade mais linda que eu já vi, oro por uma amizade dessa", encantou-se uma seguidora. "Muito lindo e emocionante esse amor e essa amizade", disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Carolina Dieckmann mostra foto rara com o filho mais velho

A atriz Carolina Dieckmann usou as redes sociais na madrugada desta segunda-feira, 16, para compartilhar alguns registros do evento intimista realizado para celebrar a chegada de seus 46 anos de vida.

Por meio de seus stories no Instagram, Carolina posou ao lado de amigos e familiares, que se reuniram em comemoração à data especial. Nas imagens publicadas, é possível perceber a alegria da atriz no momento em que todos cantam o famoso 'parabéns'.

Além de fotos do bolo de aniversário, Carolina Dieckmann também mostrou um clique raro com o filho mais velho, Davi Frota. O jovem de 25 anos é fruto de seu antigo relacionamento com o ator Marcos Frota; confira detalhes!