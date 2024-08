Carlinhos Maia fala sobre tratamento do pai contra o câncer: 'Confiante'

Após forte desabafo, o humorista Carlinhos Maia contou detalhes de como será o tratamento do pai contra o câncer no pâncreas

O influenciador digital e humorista Carlinhos Maia usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, 30, para conversar com os seguidores sobre a atual situação delicada em sua família. Durante a madrugada, o artista revelou através de um desabafo emocionante que o pai, Virgílio, foi diagnosticado com câncer.

Por meio de um texto em seus stories no Instagram, Carlinhos agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido do público e falou um pouco mais sobre a saúde do familiar. Ao longo do novo relato, ele contou que o tumor do pai está localizado no pâncreas.

"Obrigado pelas mensagens, de todo coração. Meu pai vai ficar bem, ele é forte demais. Acabei desabando ontem, talvez pelo álcool ou pra dividir com vocês, que nos acompanham há tantos anos. Acredito demais na força da oração, e na medicina", iniciou o famoso.

"Por sorte, foi descoberto em um exame de rotina, que sempre nos preocupamos em que meus pais fizessem. Ele não sentia dor nem nada... Mas o exame detectou esse tumor no pâncreas, daí tiveram mais baterias [de exames] para saber se tinha se espalhado, ou se estava apenas lá. Graças a Deus, não se espalhou. Justamente porque foi descoberto no início", continuou ele.

Em seguida, Carlinhos Maia reforçou a importância de priorizar a saúde e manter os exames em dia, uma vez que o diagnóstico ainda no início pode salvar vidas. O humorista também detalhou quais serão os próximos passos do tratamento do pai.

"Ele vai fazer a primeira operação agora, depois manter a quimioterapia. Ele está bem sereno, como ele é, sem medo, forte e confiante. Desculpa a forma que falei. Diferentemente dele, eu fiquei apavorado. Perdemos a prima Deza recentemente com essa maldita doença. Então me desesperei. Mais uma vez, obrigado. Vou ficar off esses dias, até a cirurgia acabar. Volto aqui com boas notícias e amamos vocês", finalizou o artista.

Carlinhos Maia fala sobre tratamento do pai contra o câncer - Reprodução / Instagram

Marido de Carlinhos Maia desabafa sobre diagnóstico do sogro

O influenciador digital Lucas Guimarães usou as redes sociais para comentar sobre a saúde do sogro, Virgílio, pai de Carlinhos Maia. Durante a madrugada desta sexta-feira, 30, o humorista revelou publicamente que o familiar foi diagnosticado com câncer e, em breve, fará uma cirurgia.

Após o desabafo emocionante de Carlinhos, Lucas também conversou com os seguidores a respeito do momento delicado que a família vem enfrentando nos últimos dias. Em seu Instagram oficial, ele explicou que havia sugerido ao marido que não abordasse o assunto na internet por enquanto; confira mais detalhes!