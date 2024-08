Marido de Carlinhos Maia desabafa sobre diagnóstico de câncer do sogro

Marido de Carlinhos Maia, Lucas Guimarães abriu o coração e ressaltou a grande fé que possui na cura do sogro, diagnosticado com câncer

O influenciador digital Lucas Guimarães usou as redes sociais para comentar sobre a saúde do sogro, Virgílio, pai de Carlinhos Maia. Durante a madrugada desta sexta-feira, 30, o humorista revelou publicamente que o familiar foi diagnosticado com câncer e, em breve, fará uma cirurgia.

Após o desabafo emocionante de Carlinhos, Lucas também conversou com os seguidores a respeito do momento delicado que a família vem enfrentando nos últimos dias. Em seu Instagram oficial, ele explicou que havia sugerido ao marido que não abordasse o assunto na internet por enquanto.

"Eu não queria que o Carlinhos falasse. Eu tinha conversado com ele e dito que não gosto, porque acho que energia se potencializa e eu sou muito assim, vocês sabem. Eu pedi para ele não falar, mas também não posso julgar o sentimento de filho e a preocupação", iniciou Lucas Guimarães.

Em seguida, ele garantiu que está o tempo todo ao lado de Carlinhos Maia e ressaltou o quanto está esperançoso em relação a cura do sogro. "Vai dar tudo certo! Não adianta eu falar sobre fé e não ter fé. Eu sou uma pessoa que odeia compartilhar notícias ruins, mesmo sabendo que todo mundo tem seus problemas", disse.

Lucas Guimarães ainda revelou que assim que soube da notícia, ligou imediatamente para sua pastora e pediu para que colocassem o nome do sogro em oração. "Fé, pensamento positivo gera sentimento positivo. Já deu tudo certo, e quem torce contra e quem pensa besteira, esse mal não é para a morte… Tenho certeza de que o Sr. Virgílio vai ficar bem", declarou ele.

Por fim, o marido de Carlinhos Maia disse que Virgílio é muito especial e dará todo apoio necessário aos familiares neste momento delicado. "Uma das pessoas mais iluminadas e incríveis que eu já conheci. Tenho certeza que Deus já restaurou a saúde do meu sogro. Oração tem poder em transformar qualquer doença em cura", concluiu.

Carlinhos Maia revela que o pai está com câncer

