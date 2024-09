A cantora gospel Camila Campos usou seu Instagram para interagir com os seus seguidores e falou sobre seu diagnóstico de câncer de mama

A cantora gospel Camila Campos usou seu Instagram nesta quarta-feira,11, para interagir com os seus seguidores e falou sobre seu diagnóstico de câncer de mama. Em um dos vídeos, ela se emocionou ao falar sobre as orações que tem recebido de seus seguidores.

"Camila, existe uma multidão orando por você e tenho a convicção: você é curada!", disse uma seguidora. "Amém. Eu realmente preciso muito da oração de vocês. Eu agradeço cada pessoa que tem orado por mim, lá da igreja, eu creio que sou curada, em nome de Jesus", respondeu ela.

E completou: "Tenho essa convicção dentro do meu coração e peço que continuem orando pra mim, porque atravessar o deserto não é fácil, mas tenho sido sustentada pelas orações. Eu recebo sempre vídeos das pessoas orando. Desculpem o choro. É muito bom saber que tem pessoas orando pra mim", agradeceu.

Em outro momento, a artista falou sobre os efeitos do tratamento. "Efeitos: vômito, diarreia, cansaço, fadiga, dor no corpo e choro! O início do tratamento foi delicado, porque eu ainda estava grávida da Sofia quando iniciei a quimioterapia. Foi bem difícil, os efeitos colaterais são difíceis e derrubam a gente. Mas Deus levanta novamente", lembrou.

Ainda na caixinha de perguntas, outra pessoa escreveu: "Eu só quero dizer que você está linda e estou feliz por cada vitória". "Ficar careca não é fácil! Estou em paz com a minha carequinha e creio que já já teremos um cabelão novamente", respondeu a artista.

O que aconteceu com Camila Campos?

A cantora gospel Camila Campos revelou publicamente em julho deste ano que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula.

No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou através de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia.

Através de uma publicação emocionante, a artista apresentou a herdeira caçula junto com o marido, Léo Zagueiro. "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi", declarou ela, na ocasião.