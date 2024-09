Camila Campos atualiza quadro de saúde em meio a tratamento de câncer avançado

Em tratamento de câncer avançado, a cantora gospel Camila Campos deu maiores detalhes sobre sua saúde nas redes sociais: "Para a glória de Deus"

Nesta sexta-feira, 13, a cantora gospel Camila Campos usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu quadro de saúde. Ela está em meio a tratamento de um câncer avançado, que se iniciou nas mamas e, posteriormente, se espalhou pelos ossos.

Em uma caixinha de perguntas do Instagram, a artista foi questionada sobre ter contato com pessoas externas. "Em nenhum momento fui privada de contato com outras pessoas, graças a Deus! Imunidade está indo super bem, para a glória de Deus", celebrou.

Para quem não sabe, a cantora gospel Camila Campos revelou publicamente em julho deste ano que foi diagnosticada com câncer de mama em estágio avançado. Na época, ela estava grávida de 7 meses da filha caçula.

No dia 24 de julho, já no hospital para o tratamento, a artista contou por meio de uma carta aberta que o câncer se espalhou para os ossos. Ainda no dia 24, Camila Campos deu à luz Sofia.

Em uma publicação emocionante, a artista apresentou a herdeira caçula junto com o marido, Léo Zagueiro. "Sabíamos que o nascimento da Sofia seria como bálsamo em meio ao deserto que estamos vivendo e assim foi", declarou ela, na ocasião.

Camila Campos conta como descobriu o câncer e relembra primeiro sintoma

A cantora gospel Camila Campos separou um tempo para conversar um pouco com os seguidores a respeito de sua saúde. Diagnosticada com câncer de mama avançado, ela está em tratamento desde julho deste ano.

Em seus stories no Instagram, Camila abriu uma caixinha de perguntas para responder algumas dúvidas enviadas pelo público. Ao longo do bate-papo, a artista contou como descobriu a doença e relembrou os primeiros sintomas.

De acordo com a cantora, tudo começou com uma forte dor na coluna. Como estava na reta final da segunda gravidez, Camila explicou que o nódulo no seio já não era mais detectável ao toque.

"Qual foi o primeiro sintoma que você sentiu? Seus exames estavam em dia?", questionou uma seguidora. Ela, então, respondeu: "Eu apenas senti dor na coluna, muita dor na coluna, de chorar! Meus exames estavam em dia, mas o nódulo do seio era imperceptível ao toque, ainda mais porque minha mama já estava cheia de leite". Veja mais detalhes!