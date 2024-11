'Cada dia ele pode fazer um pouco mais', diz João Silva sobre Faustão

João Silva, filho de Faustão, deu detalhes sobre a saúde do pai. Segundo ele, o apresentador está serecuperando bem dos transplantes que realizou

O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, deu detalhes sobre a saúde do pai. Segundo ele, após passar por dois transplantes – um de coração, em agosto de 2023, e outro de rim, em fevereiro de 2024 – o apresentador está se recuperando bem, mas ainda não retomou a rotina de antes dos procedimentos médicos.

"Ele está bem e melhorando. É sobre evolução. Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo. Perfeito ele não está, nem vivendo da forma que ele gostaria de estar vivendo, fazendo tudo o que gostaria, mas cada dia ele pode fazer um pouco mais. Essa é grande alegria do processo", disse ele ao site Quem.

Fausto Silva está longe da TV desde 2023 e está focado em sua recuperação. Após os procedimentos, João Silva conta que percebeu que a conexão de seu pai os telespectadores."Sempre soube que o meu pai era uma pessoa querida por levar alegria. Agora, depois de tudo o que ele passou, é emocionante ver como as pessoas realmente gostam dele. Elas me encontram e falam que fazem oração por ele, que tem uma pessoa na família passando pela mesma coisa... É muito bonito", diz.

Recentemente, a produtora Luciana Cardoso também fez um comentário sobre a saúde do marido. "Ainda temos muito caminho pela frente. O problema ainda não foi superado. Estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito. Mas a união familiar é o mais importante, traz a força para que cada obstáculo seja superado no dia a dia", disse ela ao site Quem.

João Silva surpreende ao mostrar itens raros de Faustão: "Só aqui em casa"

Recentemente, João Silva postou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando itens que só existem em sua casa. Entre os itens mostrados estão o capacete do tricampeonato de Fórmula 1 de Ayrton Senna, um aviãozinho de R$ 100 do Silvio Santos em comemoração aos 60 anos do Programa Silvio Santos, além de uma bola de basquete autografada por Oscar Schmidt. Leia mais!

