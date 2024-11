Filho de Faustão, João Silva revela conselho do pai sobre 'perigo da fama'

O apresentador João Silva recordou uma frase dita por seu pai, Faustão, sobre como lidar com a fama: 'Escutei a vida inteira'

O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, o Faustão, dividiu com o público um conselho importante que recebeu do pai sobre como lidar com a fama da melhor forma. O comunicador abordou o assunto por meio de suas redes sociais durante uma conversa com os internautas.

Em seus stories no Instagram, João abriu uma caixinha de perguntas e selecionou algumas dúvidas enviadas por seguidores para responder. Ao longo do bate-papo descontraído, ele foi questionado sobre 'o maior perigo da fama' e recordou uma frase dita por Faustão com frequência.

"Pelo que escutei do meu pai a vida inteira, que é uma frase maravilhosa dele e acho que isso tem que ser sempre importante: 'A única coisa que destrói a inteligência é o ego e a vaidade'", respondeu João Silva.

E completou: "Acho que isso é a coisa mais importante, principalmente para quem está entrando nesse mundo artístico. A gente fica muito famoso rápido e é natural isso, mas é uma coisa que levo do meu pai, que a vida inteira teve essa cabeça", completou o filho de Faustão.

Atualmente, ele comanda o 'Programa do João Silva', exibido aos domingos na Band. Fausto, por sua vez, está afastado das telinhas para descanso desde maio de 2023, após mais de três décadas de carreira.

Além de João Silva, o veterano também é pai de Lara Silva e Rodrigo Silva.

Filho de Faustão desabafa sobre saúde do pai

No último sábado, 5, João Silva e Lara Silva, filhos de Faustão, participaram do Altas Horas, na Globo, e falaram sobre a relação entre eles e a família. O rapaz, que segue a carreira de apresentador assim como o pai, aproveitou para falar sobre o estado de saúde do comunicador, que passou por dois transplantes, de coração e de rim.

"Ele está bem, graças a Deus. Acho que é um processo muito difícil (a recuperação da saúde após os transplantes), então cada melhora, seja grande ou seja pequena, é gratificante. Como família, a gente tem que, nesse momento, ficar mais unido ainda e dar a significância para tudo isso", contou João, na ocasião.