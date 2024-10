O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, usou seu perfil no Instagram para compartilhar um vídeo mostrando itens da coleção de Faustão

O apresentador João Silva, filho de Fausto Silva, usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um fato sobre sua vida pessoal. Nesta terça-feira, 01, ele postou um vídeo em seu perfil no Instagram mostrando itens que só existem em sua casa.

Entre os itens mostrados estão o capacete do tricampeonato de Fórmula 1 de Ayrton Senna, um aviãozinho de R$ 100 do Silvio Santos em comemoração aos 60 anos do Programa Silvio Santos, além de uma bola de basquete autografada por Oscar Schmidt.

O vídeo também mostra que alguns itens foram dados ao seu pai como forma de presente, a exemplo das chuteiras usadas por Rogério Ceni em seu gol número 113, quando ainda era jogador do São Paulo. "Se vocês gostarem, estarei trazendo a segunda parte das coisas que só existem aqui em casa. Espero que gostem", escreveu ele na legenda.

E os internautas se surpreenderam com os itens. "Você é uma bênção, @joaosilva. Deus abençoe a sua família; um abração no Faustão", disse uma. "Ter o Faustão em casa deve ser muito da hora!", comentou outra. "Que demais! Meu marido pirou com a chuteira do Rogério Ceni, e eu pirei no microfone do teu pai... Mostra mais...", disse uma terceira.

Veja a publicação:

João Silva comenta sobre estreia aos domingos

Recentemente, João Silva compartilhou uma reflexão sobre a responsabilidade de estrear o Programa do João Silva aos domingos, na Band. "Eu tenho que desabafar. As pessoas acham que isso é só um microfone. Sabe o que é isso? Isso é mais de 60 anos de história. É o sonho de um menino que voltou para a Band em um desafio de enfrentar um programa diário e trouxe seu filho para trabalhar junto", iniciou ele, fazendo referência a trajetória de seu pai na televisão brasileira.

Em seguida, se declarou ao pai. "Pai, eu te amo e sei que isso na minha mão é mais que um microfone! Prometo me dedicar ao máximo para que eu possa honrar o seu legado. Isso, não é só um microfone", disse. Leia mais!