Bruna Biancardi revela que começou processo de desmame da filha e médico alerta para cuidados

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico pediatra Miguel Liberato explica sobre o desmame e analisa caso de Mavie, filha de Bruna Biancardi e Neymar

A influenciadora digital e modelo Bruna Biancardi (30) iniciou o desmame da filha, Mavie, de 1 ano, e, desde então, tem compartilhado com os seguidores todo o processo. Nos últimos dias, a namorada do jogador de futebol Neymar Jr (32) usou as redes sociais para atualizar o processo. Em entrevista à CARAS Brasil, o pediatra Miguel Liberato explica sobre o assunto e reforça cuidados com o neném e a mãe durante essa fase.

Bruna confessou que Mavie demorou um tempo para se acostumar com a mamadeira, mas que está se adaptando bem ao desmame. Por enquanto, a influenciadora pretende continuar amamentando a filha durante a noite.

O Dr. Miguel Liberato explica que o desmame é o processo substituir o aleitamento materno por outras fontes alimentares, seja através de alimentos sólidos ou líquidos. Desse modo, toda criança que inicia a vida em aleitamento materno em algum momento vai ter que passar por essa transição.

"O ideal é que a criança seja amamentada até pelo menos dois anos de idade, sendo o leite materno o único alimento ofertado até o sexto mês de vida. A partir de então, começa a introdução alimentar e gradativamente a proporção de leite materno vai reduzindo ao longo dos próximos anos", explica.

Segundo o especialista, existem alguns tipos de desmame: "Abrupta, gradual, parcial e natural, que se distinguem de acordo com o modo que a substituição ocorre. A natural, mais recomendada, é quando a criança vai parando de mamar por conta própria. Esse desmame natural geralmente ocorre entre dois e quatro anos de idade".

EXISTEM RISCOS?

O pediatra esclarece que o processo de desmame precoce não é recomendado, pois pode causar problemas tanto para mãe quanto para criança. Para que esse processo seja saudável para a mãe e a criança, o Dr. Miguel Liberato explica alguns cuidados.

"No bebê pode surgir, sim, sentimento de rejeição e insegurança, causando um comportamento mais rebelde. Além disso, existe a questão de adaptar esse bebê para receber o alimento correto para a fase que se encontra".

Segundo o especialista, após o desmame, a família tem que ficar atenta se a criança está recebendo alimentação adequada para a idade, de modo que seja ofertado nutrientes e calorias para garantir o ganho de peso e um desenvolvimento adequado.

"É importante que, mesmo após o desmame, ainda exista alguma forma de troca de afetos entre mãe e filho que possam substituir aquele momento das mamas. Além disso dar suporte psicológico à mãe, que parou de amamentar, independente do motivo, e não julgá-la", finaliza o pediatra.

