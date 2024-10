Bianca Bin revela segredo para manter a boa forma: 'Sem academia'

Uau! A atriz Bianca Bin dividiu com o público algumas dicas de como mantém o corpo sarado e a boa forma sem treinar em academia

A atriz Bianca Bin tem impressionado o público ao compartilhar com frequência registros de seu físico atual. No último domingo, 27, a artista usou as redes sociais para dividir com os seguidores um registro exibindo detalhes de alguns exercícios físicos realizados em casa.

Em seu Instagram oficial, Bianca publicou um vídeo se alongando. Usando um maiô, a famosa destacou a boa forma e o corpo sarado. "Bom domingo", escreveu ela na legenda da postagem.

Nos comentários, diversos seguidores elogiaram a beleza de Bianca Bin. "Amo mulheres que se dedicam a malhar para ficarem com esse corpo perfeito, sem um procedimento estético! Essa além de maravilhosa atriz e pessoa, se garante com os exercícios", declarou uma internauta. "Você está servindo de inspiração pra mim!", revelou outra.

Em meio aos elogios, a atriz também se deparou com mensagens divertidas. "Eu assistindo comendo biscoito com coca cola", brincou uma fã. "Mulher eu tô aqui com minha pratada de macarronada", disse outra. Bianca, então, revelou qual é o segredo para manter a boa forma.

"Eu como tudo isso também, mas só aos fins de semana! E exercícios físicos de segunda a sexta. Tudo na vida é o equilíbrio. A diferença do remédio pro veneno é a dose que se usa. Vem lapidar, vem!", declarou a famosa.

Na sequência, Bianca Bin respondeu outra seguidora e contou que mantém constância nos treinos somente em casa. "Isso mesmo, em casa. Sem academia", escreveu a artista, por fim.

Bianca Bin ganha carro de luxo de Sérgio Guizé

Recentemente, a atriz Bianca Bin usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que ganhou um presentão do marido, Sérgio Guizé. Em uma publicação no Instagram, ela mostrou que o ator a presenteou com um carro elétrico.

"Toda boba com o presente do Sergião, do jeitinho q sonhava…100% elétrico. Ele chegou ontem, logo na sexta 13!!! E eu sou só gratidão e alegria. Eu disse q era um dia de sorte!", escreveu ela na legenda da publicação. O carro em questão é da marca BYD e parece ser do modelo Dolphin Mini, que é avaliado em 115 mil reais; confira detalhes!

