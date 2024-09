Bianca Bin ganha carro de luxo de Sérgio Guizé. Saiba quanto foi!

A atriz Bianca Bin usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que ganhou um presentão do marido, o ator Sérgio Guizé

A atriz Bianca Bin usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar que ganhou um presentão do marido, Sérgio Guizé. Em uma publicação no Instagram, ela mostrou que o ator a presenteou com um carro elétrico,

"Toda boba com o presente do Sergião, do jeitinho q sonhava…100% elétrico. Ele chegou ontem, logo na sexta 13!!! E eu sou só gratidão e alegria. Eu disse q era um dia de sorte!", escreveu ela na legenda da publicação. O carro em questão é da marca BYD e parece ser do modelo Dolphin Mini, que é avaliado em 115 mil reais.

Nos comentários, os internautas celebraram a conquista da artista. "Adorei!!! Eu ja tenho. Posto de gasolina nunca mais!!! Melhor presente. Saudades", disse um. "E Clara e Gael foram felizes para sempre. Quem diria que ele realmente era um príncipe gentil", comentou outro, que se referiu aos personagens dos atores em O Outro Lado do Paraíso (2017).

Sergio Guizé revela como celebrou o aniversário de Bianca Bin

O ator Sergio Guizé esbanjou romantismo ao celebrar o aniversário de sua esposa, a atriz Bianca Bin. Ele a levou para um jantar romântico no centro de São Paulo e mostrou as fotos da hora da sobremesa.

Bianca ganhou um bolinho com a mensagem de Parabéns e ele aproveitou para se declarar. "Você é a pessoa mais legal do mundo. E eu o cara de sorte. Te amo amorzinha, feliz aniversário", falou ele.

Vale lembrar que o casal engatou a relação depois de se conhecerem nos bastidores de uma novela da Globo, em novembro de 2017. O casal oficializou a união com uma cerimônia no civil em maio de 2018 e mantém total discrição desde então. Eles vivem em um sítio no interior de São Paulo e vão ao Rio de Janeiro para trabalhos.