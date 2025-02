Após retirada de mioma, Monyque Isabella se recupera na mansão do pai, Leonardo

Filha do cantor Leonardo, a agrônoma Monyque Isabella escolheu a mansão do sertanejo, em Goiânia, para se recuperar de cirurgia recente

Após retornar de uma viagem na última terça-feira, 25, Poliana Rocha atualizou os seguidores sobre o estado de saúde de Monyque Isabella. A filha do cantor Leonardo, que passou por uma cirurgia para retirada de mioma , está se recuperando na mansão de seu pai, em Goiânia.

"Olha quem está aqui em casa: Bebela! Ela retirou um mioma, mas está recuperando super bem da cirurgia", informou Poliana, mostrando que a namorada de Monyque, Jéssika Losi, também está acompanhando a recuperação da amada na mansão.

Com 33 anos de idade, Monyque Isabella é filha de Sandra Helena, uma das ex-companheiras de Leonardo. Escolhendo viver fora dos holofotes, ela é formada em Relações Internacionais e segue carreira na área de agronomia.

Monyque Isabella se recupera de cirurgia na mansão de Leonardo. Foto: Reprodução/Instagram

Namorada de Monyque, Jéssika Losi acompanha recuperação da filha de Leonardo. Foto: Reprodução/Instagram

Escolha do nome

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

A herdeira número dois do sertanejo falou que a mãe ficou encarregada e optou apenas por "Isabela", sem o Monyque e os dois "Ls". Contudo, quem foi ao cartório registrá-la foi o cantor, que ao chegar ao local resolveu dar seu toque especial ao nome, o que causou uma encrenca.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca.

Em seguida revelou o motivo de Leonardo ter colocado Monyque: "Ele fala que é por causa da Monique Evans e que eu dei sorte porque ele ia colocar Gretchen. Ele ficou três dias sem aparecer em casa e pediu para o tio dele levar o documento. Quase secou o leite de tanto que ela chorou. Ela chorou por três dias. Ele apareceu lá e só colocou a cara (na porta), minha mãe pegou o sapato e jogou no meio da testa dele".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também:Monyque Costa celebra mesversário do afilhado, filho de Virginia e Zé Felipe