Monyque Isabella, filha de Leonardo, revela história de seu nome: 'Chorou'

Filha de Leonardo, Monyque Isabella revela história engraçada de como os pais decidiram o seu nome; sertanejo fez a mãe dela chorar após aprontar

A filha de Leonardo com a empresária Sandra Helena, Monyque Isabella, explicou como aconteceu a escolha de seu nome. Ao participar do Sabadou com Virginia, do SBT, ao lado de seus cinco irmãos, a agrônoma contou a história de como os pais colocaram seu nome ao nascer.

A herdeira número dois do sertanejo falou que a mãe ficou encarregada e optou apenas por "Isabela", sem o Monyque e os dois "Ls". Contudo, quem foi ao cartório registrá-la foi o cantor, que ao chegar ao local resolveu dar seu toque especial ao nome, o que causou uma encrenca.

"Minha mãe engravidou e ela falou para o meu pai, 'se for menina, eu escolho o nome. Se for menino, você escolhe'. Fez ultrassom, menina e ela escolheu Isabela. Perguntou: 'Pode ser?'. Ele disse: Perfeito. Fez o enxoval com Isabela em tudo. Nasci e o me pai foi sozinha me registrar. Era para ser Isabela Gonçalves Costa, mas ele colocou Monyque com Y e Isabella com dois L", disse ela para Virginia Fonseca.

Em seguida revelou o motivo de Leonardo ter colocado Monyque: "Ele fala que é por causa da Monique Evans e que eu dei sorte porque ele ia colocar Gretchen. Ele ficou três dias sem aparecer em casa e pediu para o tio dele levar o documento. Quase secou o leite de tanto que ela chorou. Ela chorou por três dias. Ele apareceu lá e só colocou a cara (na porta), minha mãe pegou o sapato e jogou no meio da testa dele".

É bom lembrar que Leonardo tem seis filhos. Pedro Leonardo é o primogênito e fruto do relacionamento de Leonardo com Maria Aparecida Dantas. Monyque é da relação do cantor com Sandra. Por sua vez, Jéssica nasceu do namoro dele com Priscila Beatriz.

O cantor Zé Felipe é fruto do atual casamento de Leonardo com Poliana Rocha. Enquanto isso, Matheus Vargas nasceu da relação com Liz Vargas e veio ao mundo no mesmo ano que Zé Felipe. Por fim, o caçula João Guilherme nasceu da relação do cantor com Naira Ávila.

