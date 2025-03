Whindersson Nunes faz primeira aparição após alta de clínica psiquiátrica

O humorista Whindersson Nunes, fez sua primeira aparição nesta quinta-feira, 27, após receber alta da clínica psiquiátrica

O humorista Whindersson Nunes, fez sua primeira aparição nesta quinta-feira, 27, após receber alta da clínica psiquiátrica. Ele se internou recentemente, de forma voluntária, para tratar a saúde mental. Em seu perfil nas redes sociais, ele compartilhou uma foto e comentou sobre seu tratamento.

Na imagem compartilhada, ele apareceu em frente ao espelho. "Lili cantou", escreveu, fazendo referência à palavra liberdade. Já nos stories de seu perfil, ele compartilhou um vídeo em que toca um instrumento para sua cachorra de estimação.

A internação de Whindersson Nunes

A ida de Whindersson Nunes para uma clínica psiquiátrica foi revelada em fevereiro por sua equipe em um comunicado oficial da empresa Non Stop Produções Artísticas, que gerencia a carreira do youtuber, a site Hugo Gloss. Segundo a nota, o famoso tomou a decisão por conta própria e com acompanhamento de um médico especializado.

"O humorista se internou, por decisão própria e com o devido acompanhamento médico, em uma clínica psiquiátrica no interior de São Paulo., na última semana. O motivo da internação é o cuidado com sua saúde, buscando o tratamento adequado para seu bem-estar", diz o começo do comunicado.

"Sempre preocupado com seus fãs e com o público, Whindersson tomou essa decisão visando o cuidado integral de sua saúde. Ele está muito bem, feliz com sua evolução e, em breve, estará de volta aos palcos fazendo o que mais ama. Agradecemos a compreensão de todos e ressaltamos que a privacidade e o respeito são fundamentais neste momento", concluiu a equipe do artista.

Após a internação do humorista, o pai dele, Hidelbrando Batista, contou que há havia pedido para o artista procurar ajuda e se mostrou confiante com o tratamento. E a mãe dele, Valdenice Nunes, compartilhou um desabafo sobre a ausência do filho.

