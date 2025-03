Larissa Manoela não foi a única; confira outras famosas que sofreram violência patrimonial

Lei baseada em caso de Larissa Manoela foi aprovada na Câmara dos Deputados na última terça-feira, 25, e trouxe debate sobre violência patrimonial

Larissa Manoela (24) voltou a ser o centro de debate sobre violência patromonial na última terça-feira, 25, após a Lei Larissa Manoela ser aprovada na Câmara dos Deputados. A ideia da proposta é prevenir abusos de pais e responsáveis sobre o patrimônio de crianças e adolescentes, mas apesar do enfoque em indíviduos menores de idade, a repercussão do tema também abrangeu famosas acima dos 18 anos que sofreram violência patrimonial. Conheça os nomes e aprenda a identificar esse tipo de violência.

Mais celebridades já foram vítimas

As especialistas Elisa Rosenthal e Adriana de Arruda explicam que a violência patrimonial inclui desde a destruição de objetos pessoais e retenção de documentos até o controle financeiro abusivo e a proibição de trabalhar ou estudar. O objetivo dessas práticas é limitar a independência financeira de uma pessoa, mantendo-a sob o domínio do agressor.

O abuso patrimonial pode acontecer de muitas formas e em várias fases da vida. Larissa Manoela precisou enfrentar os pais, mas mutas mulheres encaram essa realidade com os parceiros, sejam maridos ou namorados.

“A violência patrimonial ainda é pouco compreendida e muitas vezes negligenciada. O desconhecimento sobre esse tipo de agressão faz com que inúmeras mulheres permaneçam em situações abusivas sem perceberem que estão sendo vítimas de um crime”, declara a fundadora e CEO do Instituto Mulheres do Imobiliário, Elisa Rosenthal. Veja outras famosas que sofreram essa violência:

Samara Felippo

A atriz denunciou o ex-marido, o ex-jogador de basquete Leandrinho, por ter vendido um imóvel do casal, comprado com dinheiro que seria dela, sem repassar sua parte após a venda. Samara também revelou que o imóvel foi colocado no nome do irmão do ex-marido, o que a deixou sem qualquer direito sobre a propriedade. O caso foi judicializado e, apesar da decisão homologada, ela afirma não ter recebido os valores devidos.

Ana Hickmann

A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra o marido, Alexandre Corrêa, em novembro de 2023, por lesão corporal e violência doméstica. Além da agressão física, Ana também enfrenta questões financeiras relacionadas ao ex-companheiro, como dívidas contraídas e movimentações bancárias sem seu consentimento.

Helen Ganzarolli

A apresentadora relatou ter sofrido um golpe do ex-namorado César Henrique, que resultou em um prejuízo milionário de aproximadamente R$2,5 milhões em sua conta bancária. O caso chamou atenção para a importância de ter controle sobre as próprias finanças e estar atenta a sinais de manipulação econômica em relações amorosas.

Naiara Azevedo

A cantora denunciou o ex-marido, o empresário Rafael Alves Cabral, por violência patrimonial, além de solicitar uma medida protetiva contra ele. Naiara relatou aos policiais que sofreu diversas formas de abuso durante o relacionamento, incluindo manipulação financeira e tentativas de restringir sua independência econômica.

Patrícia Ramos

A influenciadora digital revelou, por meio das redes sociais, que foi vítima de violência patrimonial pelo ex-marido, o empresário Diogo Vitório. Segundo ela, Diogo desviou dinheiro e gastou uma quantia equivalente ao valor de uma casa em apostas. Além disso, Patrícia relatou que não tinha acesso às próprias contas bancárias e, quando tentou questionar, foi impedida e intimidada.

Susana Werner

Em dezembro de 2023, Susana Werner anunciou o fim de seu casamento de 20 anos com o ex-jogador Júlio César e, em um desabafo nas redes sociais, mencionou que foi vítima de abuso patrimonial. Ela creditou sua conscientização sobre o tema às postagens de Ana Hickmann, que tem utilizado sua visibilidade para alertar outras mulheres sobre esse tipo de violência.

Recuperar o controle

Ao identificar a situação, as especilistas explicam que é fundamental buscar apoio jurídico. Registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher ou em uma delegacia comum também é uma ação importante para garantir a proteção. A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas que visam proteger os bens da vítima.

“Procurar a Defensoria Pública ou um advogado especializado em direito de família também é essencial para garantir um divórcio justo, a divisão adequada dos bens e patrimônios, e assegurar direitos como pensão alimentícia e partilha de bens, como imóveis”, orienta Elisa.

Elaborar um plano de segurança, destacam, também é crucial. Manter documentos importantes separados e contar com o apoio de amigos ou familiares pode ser determinante para sair da situação de abuso. “Saber para onde ir em caso de emergência é fundamental para garantir a proteção e segurança”, acrescenta Adriana, que é psicanalista e planejadora financeira pessoal.

Do ponto de vista financeiro, abrir uma conta bancária separada e impedir o acesso do agressor ao salário ou outros recursos é uma estratégia importante para retomar a autonomia. Para Adriana, um dos caminhos para enfrentar esse problema é por meio da educação financeira.

“Quando uma mulher aprende a gerenciar seu dinheiro, criar uma reserva de emergência, evitar endividamentos excessivos e fazer investimentos estratégicos, ela reduz sua vulnerabilidade e se fortalece contra possíveis abusos financeiros”, completa.

Leia também: Lei Larissa Manoela: Projeto é aprovado na Câmara. Saiba o que é