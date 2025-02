Poliana Rocha mostra Leonardo em aeroporto no Brasil: 'Parou'

Parou tudo! Poliana Rocha mostra Leonardo em aeroporto no Brasil após viagem de férias nos EUA; sertanejo foi abordado por fãs

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, gravou nesta terça-feira, 25, a chegada deles no Brasil após alguns dias de férias nos EUA. Antes de partirem para Goiânia, o casal desembarcou em Guarulhos, em São Paulo, onde o sertanejo foi abordado por fãs.

Ao passar pelo local, o famoso logo foi parado por várias pessoas, que pediram fotos com eles. Bem simpático, o artista foi posando para os cliques enquanto a mãe de Zé Felipe foi registrando a interação dele com os fãs.

"O aeroporto parou por conta dele", disse a loira ao exibir o amado parando para realizar as fotos no local antes de pegarem mais um avião para voltarem para a casa.

Para quem não acompanhou, Leonardo e Poliana Rocha foram o Texas e depois para Las Vegas, nos EUA. Nos últimos dias, a influenciadora mostrou outro momento divertido do amado fora do Brasil. Na ocasião, o artista andou pela primeira vez de carro de aplicativo, coisa que ele não faz em Goiânia porter seus carros, motoristas e outros transportes.

Poliana Rocha fala sobre reunir os filhos de Leonardo

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, falou sobre como é reunir os filhos do sertanejo em sua casa. Na quarta-feira, 05, alguns dias após recepcionar os herdeiros do amado na fazenda Talisma para o aniversário de João Guilherme, a loira respondeu quando acontecerá novamente o encontro de todos.

A mãe de Zé Felipe então começou compartilhando como se sente bem ao conseguir ver todos os enteados juntos. A empresária comentou que não teve a oportunidade de ter irmãos e que admira a relação dos filhos de Leonardo.

"Gente, eu tenho um prazer imenso em ver os filhos do Leo reunidos, todo mundo que convive comigo sabe disso e não é pra provar nada pra ele não, até porque tem 30 anos de casado, eu não preciso nunca provar mais nada pro Leonardo, né? É de satisfação mesmo, da minha alma que eu sinto, eu acho que a relação de irmão é maravilhosa, acho que deve ser incrível", começou dizendo e deu mais detalhes.

