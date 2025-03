Fabiana Justus emociona ao relembrar transplante de medula óssea: 'Minha cura'

A influenciadora digital Fabiana Justus abriu o coração ao relembrar o transplante de médula óssea que realizou há um ano

Fabiana Justus usou as redes sociais na noite desta quinta-feira, 27, para relembrar sua cura do câncer. A influenciadora digital recordou algumas fotos que tirou no hospital e celebrou o transplante de médula óssea que realizou há um ano. Ela foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024.

"Um ano atrás, eu estava recebendo a minha CURA. Deus colocou no meu caminho um doador completamente desconhecido, que salvou a minha vida. Um verdadeiro anjo! Aqueles 30 minutos de infusão eram, até então, o momento mais decisivo da minha vida... e, ao mesmo tempo, o mais delicado", disse ela no começo do texto.

A filha de Roberto Justus ressaltou que seu maior desejo era viver para curtir sua família. Ela é mãe das gêmeas Chiara e Sienna, de seis anos, e de Luigi, de 1, fruto de seu casamento com Bruno D'Ancona. "Eu não sabia o que viria depois. Só sabia que queria MUITO VIVER. Viver pra ver meus filhos crescerem. Viver para curtir cada minuto com a minha família, que eu tive que ficar meses sem ver. Viver pra rir das coisas simples. Viver pra valorizar cada detalhe. E viver pra contar essa história", acrescentou.

"Foi um caminho difícil e cheio de desafios que me transformaram completamente. Senti que atravessei o deserto... e graças a minha fé e a minha família como a minha maior motivação, eu cheguei do outro lado. Hoje, um ano depois, cá estou eu. Me sentindo mais viva do que nunca! Com cicatrizes visíveis e invisíveis que me lembram todos os dias de tudo que eu passei. Ainda estou tentando lidar com as centenas de emoções que estão dentro de mim. Lidar também com algumas "pedras" no caminho, que graças a Deus são contornáveis", refletiu.

Fabiana também agradeceu todo o apoio que recebeu. "E ainda não consigo acreditar na quantidade de AMOR que recebi e recebo de vocês todos os dias. Obrigada a cada pessoa que me acompanhou, que rezou por mim, que me deu a mão, mesmo de longe. Esse marco tão importante de 1 ano do transplante não é só meu. É de todos que me amam. Hoje é o dia que, 1 ano atrás, recebi uma nova chance de vida. E tenho plena consciência do quanto fui abençoada por isso! OBRIGADA DEUS!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus começa novo tratamento de saúde

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus começou um novo tratamento para cuidar de sua saúde. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que os médicos optaram por iniciar um novo tratamento com doses altas de corticoide após perceberem que a nova medula óssea dela está atacando algumas partes de seu corpo. Entenda!

Leia também: Fabiana Justus faz reflexão sobre as redes sociais: 'Responsabilidade'