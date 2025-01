Monyque Costa celebra mesversário do afilhado, filho de Virginia e Zé Felipe

Monyque Costa, filha do cantor Leonardo, encantou ao postar uma nova foto com o afilhado, José Leonardo, filho de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Monyque Isabella Costa encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma nova foto com seu afilhado, José Leonardo. Nesta quarta-feira, 8, o filho da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe completou quatro meses de vida e a madrinha fez questão de comemorar.

Em seu perfil no Instagram, Monyque compartilhou uma foto em que aparece sorridente, segurando o menino no colo e celebrou a data especial. "4 meses desse bolotinhaaaa da dinda", se derreteu a filha do cantor Leonardo na legenda da publicação.

A foto encantou os internautas, que encheram o post de elogios. "Lindos", disse uma seguidora. "Que fofo", escreveu outra. "4 meses de pura gostosura. Essa foto merece uma porta retrato de tão linda que está... titia Bella e José Leonardo", afirmou uma fã.

Monyque sempre compartilha cliques fofos com José Leonardo na web. Recentemente, ela postou duas fotos com o afilhado: na primeira imagem, a filho de Leonardo está segurando o menino no colo e depois, aparece dando 'dando um cheiro' nele. "Último dia do ano dando um cherimmmm nesse gotoso", escreveu a madrinha no post.

Vale lembrar que Monyque Costa é a segunda filha de Leonardo, fruto do relacionamento do cantor com a empresária Sandra Helena. Ela é formada em Relações Internacionais e Agronomia, e mantém uma vida mais discreta.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monyque Isabella Costa | Agro 🌱 (@monyqueisabellacosta)

Virginia Fonseca revela ter passado por cirurgias

Sempre ativa nas redes sociais, a influenciadora digital Virginia Fonseca passou um tempo afastada das redes sociais nesta segunda-feira, 6, e muitos internautas questionaram o motivo. Nesta terça-feira, 7, ela voltou a aparecer nos stories do Instagram e contou que realizou dois procedimentos estéticos: a retirada de uma hérnia umbilical e a mastopexia.

"Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor [...]. E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito", disse ela. Veja o relato completo!

Leia também:Filha de Leonardo surge com a namorada em evento da família