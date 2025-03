Marília Gabriela passa por cirurgia e explica o que aconteceu: 'Dores insuportáveis'

A jornalista Marília Gabriela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar que passou por uma cirurgia

A jornalista Marília Gabriela usou as redes sociais nesta quinta-feira, 27, para compartilhar que passou por uma cirurgia nos seios para trocar as próteses de silicone. Aos 76 anos, ela contou que precisou procurar ajuda médica após sentir fortes dores. A apresentadora ainda agradeceu ao profissional que realizou o procedimento.

Na publicação, ela compartilhou uma foto em que aparece ao lado do cirurgião plástico responsável pelo procedimento. "Dr. Marcelo Sampaio, cirurgião plástico, um craque que me foi indicado e consertou meus seios bem prejudicados por duas próteses que coloquei anos atrás e estavam sambando no meu peito, causando dores insuportáveis!", contou Marília Gabriela.

Em seguida, ela contou que está tudo bem. "Agora sim, estou como quero há tempos: sem nada artificial e com peitos da jovem que um dia fui! Daqui a pouco vou usar o “meu primeiro sutiã" hahaha. Boa quinta, bons abraços (agora já posso), desta sua e sempre, G”', finalizou.

Veja a publicação:

Publicação de Marília Gabriela no Instagram

Marília Gabriela explica decisão de viver ‘sozinha’ e em celibato

Recentemete, Marília Gabriela revelou que decidiu colocar um ponto final em sua vida sexual. Em entrevista ao 'Admiráveis Conselheiras’, o programa de Astrid Fontenelle no GNT, a apresentadora compartilhou que decidiu adotar ao celibato e viver sozinha, além de compartilhar que passou a considerar o sexo como algo ‘sujo’.

Ela foi questionada sobre sua vida sexual e abriu o jogo sobre a decisão de renunciar ao sexo e viver em celibato: “A natureza é sábia. Chega uma hora que falo assim: ‘não era exatamente isso’. Vou te dizer honestamente que tentei essa prática no começo da pandemia em duas situações diferentes, mas achei tudo muito desconfortável”, afirmou.

“Faz sujeira... Ah, não... Passou. Estava com uma certa idade, foi no princípio da pandemia. Quando você acha o pós-sexo desconfortável, que suja, é porque acabou. Acabou e foi bom enquanto durou”, Marília compartilhou sua escolha. Leia a entrevista completa!

