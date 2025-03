Gabi Melim revela motivo que a fez esconder nova luta contra doença

A cantora Gabi Melim, diagnosticada com Paralisia de Bell, conta como busca se cuidar diante da condição, que paralisa um lado do rosto

A cantora Gabi Melim, ex-vocalista do trio musical Melim, revelou que decidiu esconder a sua nova luta contra a Paralisia de Bell , condição que paralisa um lado do rosto, para não preocupar os seus fãs novamente . A artista havia anunciado o diagnóstico em junho de 2024.

Após o período difícil com a doença, Gabi conta, em entrevista à CNN Brasil, que agora está 100%.

“Eu tive que cancelar minha turnê e no início a gente não sabia muito bem o que era. Depois, sabíamos que era uma paralisia de Bell, mas não o que estava causando. Isso tudo mexe comigo, porque eu tenho compromisso com os meus fãs, com a galera que me acompanha”, disse.

Descoberta do diagnóstico

No bate-papo, Gabi explicou que descobriu a condição durante uma rotina intensa, com poucos momentos de descanso. Após investigações, os médicos suspeitaram que o estresse e a ansiedade poderiam ser as causas da doença.

E após um mês de tratamento, a paralisia voltou. “Isso porque eu não estava super curada ainda e já estava voltando aos trabalhos.”

Agora, a artista está levando seus compromissos com mais calma. Gabi Melim está fazendo a turnê Gabriela no momento com as datas mais “espaçadas”.

Retorno aos palcos após paralisia



Em janeiro Gabi Melim veio a público dar detalhes sobre a recuperação e sobre a previsão de retornar aos palcos após o diagnóstico. Na ocasião, ela comentou:

"Perdão pela cara amassada e pela falta de pente no cabelo, caí da cama e gravei. Já retomei os ensaios e logo compartilho com vocês as novas datas dos shows solo do meu disco novo! Obrigada pelo carinho e paciência. Que 2025 seja maravilhoso para todos nós!", começou a cantora, em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Confira!

