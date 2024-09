Adriana Sant'Anna comenta resultado da biópsia de Rodrigão: 'Milagre'

Após Rodrigão revelar o resultado da biópsia, Adriana Sant'Anna comentou sobre a saúde do marido; ex-BBB retirou um tumor

A influenciadora digital Adriana Sant'Anna usou as redes sociais no domingo, 8, para falar sobre a saúde do marido, Rodrigão, que realizou uma cirurgia para retirada de um tumor nos últimos dias. Após o ex-BBB publicar um vídeo revelando o resultado da biópsia, ela também comentou a respeito do susto que enfrentaram juntos.

Em seus stories no Instagram, Adriana mostrou como foi a rotina do casal desde que Rodrigão foi diagnosticado com tumor na glândula suprarrenal esquerda. Durante os 12 dias de internação, a influenciadora ficou responsável por atualizar o público sobre o quadro de saúde do companheiro.

No registro compartilhado pelo ex-BBB, bastante emocionado, ele informa que o tumor é benigno. Adriana, por sua vez, também comemorou o resultado do exame. "Para os médicos não existia a possibilidade de ser benigno. Não existia", comentou ela.

"Pra Jesus era justamente esse diagnóstico que Ele precisava para operar o milagre", completou Adriana Sant'Anna. A esposa de Rodrigão ainda mostrou aos seguidores o momento em que o casal revelou a amigos e familiares a boa notícia.

Adriana Sant'Anna fala sobre biópsia de Rodrigão - Foto: Reprodução / Instagram

O relato de Rodrigão sobre resultado da biópsia

O ex-BBB Rodrigão usou as redes sociais no domingo, 8, para dividir com o público um relato emocionante a respeito de sua saúde. Diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda, o marido de Adriana Sant'Anna precisou realizar uma cirurgia delicada.

Agora, já em casa, Rodrigão gravou um vídeo explicando como tudo aconteceu. Ao longo do registro publicado em seu Instagram oficial, ele contou que recebeu o resultado da biópsia e detalhou como deve seguir a partir de agora.

Bastante emocionado, o ex-participante do BBB 11 agradeceu a corrente de oração de amigos e familiares desde o momento em que deu entrada no hospital. "Já saiu e é benigno. Deus me deu uma segunda chance", declarou ele em meio às lágrimas; confira mais detalhes!