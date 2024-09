Rodrigão revela resultado de biópsia após retirada de tumor: 'Segunda chance'

Bastante emocionado, Rodrigão publicou um relato explicando detalhes do resultado da biópsia de seu tumor na glândula suprarrenal esquerda

O ex-BBB Rodrigão usou as redes sociais neste domingo, 8, para dividir com o público um relato emocionante a respeito de sua saúde. Diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda, o marido de Adriana Sant'Annaprecisou realizar uma cirurgia delicada para retirada de um tumor.

Agora, já em casa, Rodrigão gravou um vídeo explicando como tudo aconteceu. Ao longo do registro publicado em seu Instagram oficial, ele contou que recebeu o resultado da biópsia e detalhou como deve seguir a partir de agora.

Bastante emocionado, o ex-participante do BBB 11 agradeceu a corrente de oração de amigos e familiares desde o momento em que deu entrada no hospital. "Já saiu e é benigno. Deus me deu uma segunda chance", declarou ele em meio às lágrimas.

Rodrigão ainda contou quais foram os primeiros sintomas que o levaram a procurar ajuda médica às pressas. "Estava terminando de fazer um treino e senti um mal-estar, dor no estômago. Comecei a tomar remédios, mas a dor ia e voltava, e eu sem entender", disse.

O famoso, então, recordou que passou a sentir uma dor mais intensa ao longo do dia. "A dor ficou insustentável, não conseguia fazer nada. Deitei no chão (de tanta dor). Só vomitava, e fui para o hospital. Passei a madrugada toda fazendo exames e já nesses primeiros exames, foi detectado uma massa de quase 13 cm, e naquele momento eu só queria resolver. Muito firme de que eu precisava resolver aquilo", relatou.

Rodrigão explicou que os médicos acreditavam que o tumor poderia se tratar de um câncer. "Poderia ter acontecido muita coisa nessa cirurgia", disse. O marido da influenciadora Adriana Sant'Anna finalizou o vídeo agradecendo por sua cura.

"Agora tem um longo período de recuperação em casa, foi uma cirurgia muito grande, mas Deus me deu essa segunda chance. E eu não vou desperdicar nenhum segundo da minha vida. Só queria agradecer todas as mensagens de vocês e orações", concluiu.

Confira o relato de Rodrigão na íntegra: