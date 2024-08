Ex-BBB Rodrigão passará por cirurgia com auxílio de robôs avançados nos EUA

Conhecido pela participação no BBB 11, Rodrigão fará cirurgia com robôs especiais nos Estados Unidos; saiba mais sobre o procedimento

Ex-participante do BBB 11, Rodrigão está prestes a se submeter a uma cirurgia de alta tecnologia nos Estados Unidos. Atualmente internado em Orlando devido a uma lesão na glândula suprarrenal, ele passará por um procedimento inovador com o auxílio do robô Da Vinci, uma ferramenta avançada na medicina.

O Da Vinci é um robô cirúrgico avançado que possui quatro braços operados por um cirurgião qualificado. Desenvolvido para executar procedimentos delicados com alta precisão, é ideal para operações que necessitam de um cuidado detalhado. Entre suas principais vantagens está a câmera interna, que amplia a visão dos médicos em até dez vezes, facilitando o acesso a áreas complexas do corpo.

Vale relembrar que Rodrigão foi internado após sentir fortes dores causadas por um sangramento na região do fígado e do rim. Os exames mostraram que este sangramento foi originado na glândula suprarrenal, necessitando de intervenção cirúrgica precisa. A escolha de utilizar o Da Vinci baseia-se na necessidade de uma técnica menos invasiva e que proporciona um pós-operatório mais confortável, o que assegura uma recuperação mais ágil e eficiente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Adriana Sant ‘ Anna (@santanaadriana)

Médico revela o que é a lesão que levou o ex-BBB Rodrigão ao hospital

O ex-BBB Rodrigão está internado há alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos, após sofrer um sangramento na região do abdômen. Agora, ele espera em observação médica para realizar uma cirurgia em breve para remover uma lesão. Agora, o médico Antônio Viana, que é amigo da família, explicou o que é a lesão.

Em conversa com o site Gshow, ele contou que a lesão é um tipo de tumor na glândula suprarrenal esquerda. "Por serem muito raros, ainda não foram definidos os fatores de risco relacionados diretamente com estas lesões. Esse tipo de lesão não tem como fator de causa efeito o estilo de vida, mas sim mutações genéticas, que já nascem com o paciente estão diretamente relacionadas. Os exames de sangue pré-operatórios, que interferem diretamente numa recuperação cirúrgica (como proteínas e os hormônios) de Rodrigo estão excelentes", informou à publicação.

A cirurgia deve acontecer nesta quinta-feira, 29. "Ele foi hospitalizado em caráter de urgência por causa de fortes dores relacionadas a este sangramento e, após o diagnóstico, foi realizado um procedimento chamado embolização (para paralisar o sangramento ). Ele precisou ficar em observação no hospital para o tratamento definitivo", afirmou.