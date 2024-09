Virginia Fonseca exibe a barriga trincada poucas semanas após dar à luz

Em selfie com a barriga de fora, Virginia Fonseca impressiona ao mostrar sua boa forma e os fãs elogiam: 'Linda'

A influenciadora digital Virginia Fonseca deixou os fãs impressionados ao mostrar sua boa forma após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, que tem apenas 2 semanas de vida. Em uma nova selfie nas redes sociais, a mamãe exibiu a barriga trincada.

Na imagem, ela apareceu de pijama ao posar no espelho da academia de sua mansão e deixou à mostra a barriga sarada e a cinturinha fina. Virginia já está recuperando o seu corpo de antes da gravidez.

Inclusive, ela foi muito elogiada pelos fãs nos comentários do post. “Linda”, disse um internauta. “Plena”, escreveu outro. “Você está maravilhosa”, comentou outro.

Vale lembrar que Virginia já é mãe de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de quase 2 anos, e José Leonardo, de 2 semanas. Desde o nascimento do filho caçula, ela está focada na maternidade e em seu trabalho nas redes sociais. Ela está na mansão da família em Goiânia para cuidar dos herdeiros e também faz alguns anúncios publicitários no Instagram.

Anel de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que ganhou um presente luxuoso do marido, o cantor Zé Felipe, após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, há duas semanas. Ela foi presenteada com um anel de diamantes e já está usando o acessório.

Porém, Virginia confessou que não lembra exatamente do momento em que ganhou o anel. Isso porque ela se sentiu mal após o parto e as memórias estão confusas. "Eu falei: ‘Amor, acredito que quando você me deu o anel, eu só lembro de relances? Eu não lembro qual dia que foi, exato, como foi…’ Porque eu estava em outro planeta por causa das dores que estava sentindo. Eu estava com virose e pós-parto”, disse ela.

Então, a influencer ficou ainda mais surpresa ao descobrir que nem Zé Felipe lembra da hora em que deu o anel. Ele contou que nem lembrava que tinha dado o presente para a esposa. “Ele disse: 'Você não vai ficar brava?’. Ele nem lembrava que tinha me dado o anel. Quando você acha que está ruim, pode piorar”, brincou.