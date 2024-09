Virginia Fonseca surpreende com tratamento após perder 12 kg: 'Flacidez'

Após mais de uma semana do nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, Virginia Fonseca surpreende ao fazer tratamento em local diferente; veja

A influenciadora Virginia Fonseca já está cuidando de sua aparência após o nascimento de seu terceiro filho com Zé Felipe, o pequeno José Leonardo, que nasceu no dia 8 de setembro. Nesta quinta-feira, 19, a famosa saiu de casa para ir a uma clínica fazer um tratamento estético.

Diferente do que muita gente esperava, a apresentadora do SBT não foi ao local tratar de sua barriga, que estava esticada durante nove meses, mas sim de seu rosto. A famosa então contou que foi fazer um procedimento no rosto para evitar a flacidez após perda rápida de peso.

"É bom tratar enquanto você tá perdendo peso, não deixa pra perder tudo e depois fazer, então aí vou fazer no meu rosto pra dar uma tratada na flacidez", comentou a influenciadora, de 25 anos, que perdeu 12 kg.

Ainda nos últimos dias, após mais de uma semana do nascimento de seu terceiro filho, a famosa impressionou ao mostrar como está sua barriga 10 dias depois do parto. Quase sem nada, ela surpreendeu com o abdômen praticamente reto.

Vale lembrar que Virginia Fonseca teve sua terceira cesariana e está tendo cuidados com seus pontos. Ela faz compressa gelada diariamente e até está usando um de seus carros para se locomover em sua mansão.

Virginia mostra postura das filhas com o irmão

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor, estão mostrando que são ótimas irmãs mais velhas. Após ficarem muito felizes ao conhecerem José Leonardo no hospital, agora em casa, as meninas não param de babar pelo bebê.

Prova disso foi o momento que a empresária mostrou em seus stories nesta quinta-feira, 19, dos filhos no quarto do caçula. Dormindo no berço, o herdeiro mais novo da apresentadora do SBT com Zé Felipe apareceu recebendo carinho das irmãs na cabeça. Veja o momento fofo aqui.