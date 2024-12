Vera Fischer surpreende ao mostrar visual repaginado: 'Sempre linda'

A atriz Vera Fischer decidiu mudar o visual e colecionou elogios dos fãs ao mostrar os fios loiros curtos; veja o resultado!

A atriz Vera Fischer está com novo visual! Nesta sexta-feira, 6, a veterana usou as redes sociais para dividir com o público detalhes da repaginada em suas madeixas loiras. Por meio de seu Instagram oficial, a artista exibiu o resultado da mudança nos fios ao lado de seu cabeleireiro no salão de beleza.

Esbanjando beleza e simpatia, Vera revelou que decidiu cortar o cabelo e o deixou na altura do ombro. A atriz ainda compartilhou com os seguidores a transformação em dose dupla: além de mostrar as madeixas lisas, ela também posou para as fotos com os fios cacheados.

Visivelmente feliz com o novo visual, Vera Fischer agradeceu o trabalho do profissional responsável pela mudança. "Cabelos curtos by Cos. Sempre gentil, sempre inovador, sempre envolvente. Muito obrigada meu amor. Você sabe o que fica bem em mim e respeita meu gosto. Temos cabelo cacheado e liso. Amo os dois! E vocês, qual preferem?", escreveu a famosa na legenda.

A postagem rapidamente ganhou milhares de curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de elogiar a transformação da veterana, além de exaltarem sua beleza natural. "Eu prefiro os cachinhos, fica muito bem em você, parece uma bonequinha", declarou uma seguidora. "Sempre linda, mas os cachinhos te caíram muito bem", disse outra fã. "Belíssima", falou uma terceira.

Confira o novo visual de Vera Fischer:

Vera Fischer ganha surpresa de aniversário do filho

Vera Fischer celebrou o aniversário de 73 anos em ótimas companhias! A atriz, que completou mais um ano de vida no dia 27 de novembro, foi surpreendida pelo filho, Gabriel Camargo, e a nora, Letícia Catalá, com um bolinho especial em sua casa.

Por meio das redes sociais, Vera dividiu com o público o momento em que o herdeiro e a companheira chegaram de mansinho na residência para comemorar a data. Ela, que estava se recuperando de uma influenza, contou que os dois a flagraram descansando na cama; confira detalhes!

