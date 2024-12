Vera Fischer chama a atenção ao compartilhar novos cliques: 'Maravilhosa'

A atriz Vera Fischer usou as redes socias nesta quarta-feira, 4, para compartilhar uma sequência de fotos. Veja os cliques!

A atriz Vera Fischer usou as redes socias nesta quarta-feira, 4, para compartilhar uma sequência de fotos. Em fotos compartilhadas no feed do Instagram, a artista surgiu segurando flores rosas amarelas e deixou uma reflexão na legenda da publicação.

"Queridos! Rio de Janeiro com chuva Aaaa fiquei feliz. Uma quarta com muitas flores para vocês. Beijos amarelos. Sua Vera", escreveu a atriz na legenda da publicação feita no feed do Instagram. E o momento, é claro, foi elogiado pelos internautas. "Você é a rosa mais linda de todos os jardins", disse uma.

"Obaaaa, a chuva chegou por aqui e deu uma amenizada no calor. A água é maravilhosa para as lindas flores né?? Chêrim de flores amarelas fofinha!!!", comentou outra. "Ah ! Minha flor! O tempo está gostoso, estou vendo pela sua fisionomia que você está bem , fico feliz em te ver assim com esse sorriso lindo., você é maravilhosa te amo de montão. Um grande abraço e um beijo com carinho", declarou uma terceira.

Vera Fischer celebra aniversário de 73 anos: 'Muitas realizações'

Recentemente, Vera Fischer completou mais um ano de vida e aproveitou a data especial para deixar um recado carinhoso ao público que a acompanha. Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, Vera celebrou a chegada dos 73 anos e revelou que tem ótimos projetos para 2025.

"Oi, meus amores! Estou passando por aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e amor que tenho recebido de vocês no dia de hoje e sempre. É que hoje, essa sagitariana com ascendente em áries e lua em escorpião está completando 73 anos. Foi um ano muito bom, com muitas realizações, trabalhos, e eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos vocês que me mandam carinho todos os dias", iniciou a veterana.

"Estou muito feliz e prometo que em 2025 teremos muitos projetos bonitos para apresentar. Agradeço a todos vocês, muito, por hoje e por sempre, um beijo no coração de cada um", completou Vera Fischer. A atriz ainda reforçou os agradecimentos na legenda: "Obrigada amores. Muito feliz por hoje".

