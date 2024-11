Vera Fischer ganha surpresa de aniversário do filho: 'Família é tudo de bom'

Em recuperação, a atriz Vera Fischer foi surpreendida em seu aniversário pelo filho, que não deixou a data passar em branco; confira!

Vera Fischer celebrou o aniversário de 73 anos em ótimas companhias! A atriz, que completou mais um ano de vida na quarta-feira, 27, foi surpreendida pelo filho, Gabriel Camargo, e a nora, Letícia Catalá, com um bolinho especial em sua casa.

Na tarde desta quinta-feira, 28, Vera dividiu com o público o momento em que o herdeiro e a companheira chegaram de mansinho na residência para comemorar a data. Ela, que está se recuperando de uma influenza, contou que os dois a flagraram descansando na cama.

"Amores! Ontem tive uma surpresinha de aniversário. Gabs e Lê vieram festejar comigo e… hehehe Me encontraram na cama. Mas adorei!!! Foi tudo fofo demais!!! Família é tudo de bom!! Vou aproveitar e agradecer a todos vocês que enviaram parabéns no meu niver. Super obrigado!!! Um beijinho dessa sua Vera", escreveu a veterana na legenda.

A artista, no entanto, não foi a única que se encantou com a surpresa de Gabriel. Nos comentários da postagem, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família e destacaram grande emoção com o momento especial mostrado por Vera Fischer.

"Caramba, chorei. Que especial!", declarou uma seguidora. "Que linda surpresa! Feliz aniversário, desejo muitas felicidades, paz e um bocado de saúde!", disse outra. "Essas companhias te deixaram melhorzinha, com certeza. Mas, continue o repouso, ainda é necessário tá? Um cheiro de saúde", falou uma terceira.

Vale lembrar que além de Gabriel Camargo, a veterana também é mãe de Rafaela Fischer, que não mora próximo à mãe e, por isso, não esteve presente na 'mini comemoração' de aniversário.

O que aconteceu com Vera Fischer?

A atriz Vera Fischer usou as redes sociais na segunda-feira, 25, para falar sobre seu sumiço. Em uma publicação no feed do Instagram, ela apareceu sem make e sem filtro e contou que foi diagnosticada com influenza, mas que está bem e já está se recuperando.

Depois da publicação, diversas repercussões sobre o estado de saúde da atriz tomaram conta das redes sociais e da imprensa. A CARAS Brasil procurou a equipe de comunicação de Vera Fischer para obter mais detalhes sobre como ela está; confira!

