Ticiane Pinheiro encanta ao combinar look com a filha caçula, Manuella Tralli

Tal mãe, tal filha! Ticiane Pinheiro encantou ao surgir com um look combinando com Manuella, fruto de seu relacionamento com César Tralli

Na noite da última sexta-feira, 27, Ticiane Pinheiro encantou seus seguidores ao compartilhar novos cliques com a filha caçula, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos, fruto do relacionamento com César Tralli. Em suas redes sociais, a apresentadora mostrou que combinou o look com a herdeira para participar do pré-casamento de amigos na Bahia.

Através de seu perfil no Instagram, Ticiane abriu um álbum de fotos para mostrar seu look. Para a noite especial, a apresentadora apostou em um vestido azul cheio de transparências e recortes estratégicos, perfeito para a ocasião. Para completar o visual, ela escolheu um salto dourado, alguns colares delicados e uma bolsa de madrepérola

Ao lado de Ticiane, Manuella também brilhou no evento e posou com um look que combinava com o da mãe. Assim como a apresentadora, a menina usou um vestido azul no mesmo tom e complementou com uma rasteirinha branca. Para completar o visual, a herdeira pegou emprestado a bolsa da mãe e deu um show de fofura nos cliques.

Nos comentários, Ticiane e Manuella acumularam inúmeros elogios: “Lindas mãe e filha... não aguento o charminho da Manu”, disse uma seguidora. “Gente, eu adoro a Manu, ela é carismática demais! Parabéns pela família linda”, comentou mais uma. “Manu tem um sorriso tão lindo. Sou apaixonada!!”, escreveu uma terceira. "Estão lindas", disse outra.

Vale lembrar que, além de Manuella, fruto do casamento com César Tralli, Ticiane Pinheiro também é mãe de Rafaella Pinheiro Justus, do seu antigo relacionamento com Roberto Justus. Recentemente, a família se reuniu para celebrar a luxuosa festa de 15 anos da jovem, que contou com a presença de 400 convidados em um hotel em São Paulo.

