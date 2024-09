A apresentadora Ticiane Pinheiro usou suas redes sociais para compartilhar uma experiência que viveu com o marido, Cesar Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 26, para compartilhar uma experiência que viveu com o marido, Cesar Tralli. Ela contou que os dois se inscreveram em um jantar com estranhos promovido pela escola das filhas, Rafaella Justus e Manuella Tralli, e foram a uma casa onde não sabiam quem eram os donos.

"Queria contar para vocês, porque está todo mundo perguntando sobre o jantar de ontem. É "Dinner with Strangers", ou "jantar com estranhos". A escola das minhas filhas promove um jantar em que cada pai diz: "Eu quero que seja na minha casa." Eles montam um quebra-cabeça com os bairros onde as pessoas moram e, então, organizam um jantar", iniciou a apresentadora.

"Você pode ir como convidado ou ser a anfitriã na sua casa. São cerca de quatro ou cinco casais, dependendo do que você prefere. Enfim, eu e o César nos inscrevemos para sermos convidados. Fomos a uma casa onde não sabíamos quem eram os donos e nem quem mais iria. Conhecemos as pessoas na hora e foi super legal, super divertido. Já criei um grupo no WhatsApp e é isso. Todo mundo diz que, depois dos 40, ficamos mais seletivos", completou ela.

Stories de Ticiane Pinheiro (Reprodução/Instagram)

Ticiane Pinheiro se declara para sua afilhada

A apresentadora Ticiane Pinheiro usou sua rede social nesta terça-feira, 24, para fazer uma homenagem de aniversário para sua afilhada, a atriz Pietra Quintela. Relembrando fotos com a jovem desde quando ela era bebê, a famosa encantou ao exibir um pouco da relação delas.

"Viva minha afilhada linda @pietraquintela! Pipoca, que seu novo ano seja cheio de coisas lindas , de muita saúde, amor, alegrias e mais sucesso. Tenho muito orgulho da mulher que você se tornou… Determinada, batalhadora e sem nunca perder a humildade, a sua essência. A dinda te ama demais! Feliz aniversário", escreveu a esposa de Cesar Tralli.