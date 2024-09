A atriz Thaila Ayala chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao esbanjar beleza em cliques curtindo suas férias

Thaila Ayala chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 18, ao compartilhar algumas fotos de sua viagem. Ela está aproveitando as férias nos Estados Unidos.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece esbanjando beleza e seu corpão escultural ao surgir usando um biquíni listrado azul e branco. Em um dos cliques, ela aparece em uma jacuzzi, admirando a bela paisagem.

"Um absurdo de pôr do sol com um absurdo de lua!", escreveu a mulher do ator Renato Góes na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Uau, arrasou", disse uma seguidora. "E essa sua beleza também é um absurdo, viu", afirmou outra. "Magnífica", falou uma fã.

Vale lembrar que Thaila e Renato, que são pais de Francisco, de 2 anos, e Tereza, de 1 aninho, interpretam os personagens Elisa e Tom na novela 'Família É Tudo', da TV Globo. O folhetim das sete chega ao fim no dia 27 de setembro e será substituída por 'Volta por Cima'.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thaila Ayala (@thailaayala)

Thaila Ayala defende maternidade real

Mãe de Francisco (2) e Tereza (1), Thaila Ayala entende a importância de encontrar equilíbrio e leveza na jornada da maternidade. No ar em Família é Tudo, a atriz reforça a necessidade de momentos de autocuidado e respeitar os próprios limites.

"A maternidade real é sim difícil, mas pode ser mais leve quando se tem pequenos momentos diários para si mesma", afirma, em entrevista à CARAS Brasil. Thaila Ayala diz que, quando se tornou mãe, aprendeu a simplificar e dar prioridade para o que realmente importa.

"Planejo meu dia com a intenção de conseguir dedicar tempo de qualidade ao trabalho e aos meus filhos, mas também para mim mesma, pois sabemos o quanto é difícil nos colocarmos como prioridade em meio a rotina e as crianças."Saiba mais!