Thaila Ayala defende maternidade real: 'Difícil, mas pode ser mais leve'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thaila Ayala reforça a importância de ter momentos para si durante a maternidade e dá dicas de autocuidado

Mãe de Francisco (2) e Tereza (1), Thaila Ayala (38) entende a importância de encontrar equilíbrio e leveza na jornada da maternidade. No ar em Família é Tudo, a atriz reforça a necessidade de momentos de autocuidado e respeitar os próprios limites.

"A maternidade real é sim difícil mas pode ser mais leve quando se tem pequenos momentos diários para si mesma", afirma, em entrevista à CARAS Brasil. Thaila Ayala diz que, quando se tornou mãe, aprendeu a simplificar e dar prioridade para o que realmente importa.

"Planejo meu dia com a intenção de conseguir dedicar tempo de qualidade ao trabalho e aos meus filhos, mas também para mim mesma, pois sabemos o quanto é difícil nos colocarmos como prioridade em meio a rotina e as crianças."

Leia também: Amigas há 18 anos, Sophie Charlotte e Thaila Ayala acumulam declarações e momentos

Além do trabalho na TV e nas redes sociais —em que acumula mais de 9 milhões de seguidores—, a artista também é o rosto da Neo Dermo, linha para cuidados com a pele da marca Eudora. Thaila assegura que ter momentos, mesmo que curtos, para dar atenção a si mesma ultrapassa a linha da estética.

"Esses minutinhos de autocuidado, principalmente quando se é mãe, não são apenas sobre a estética, mas sobre cuidar da mente e do corpo. Eles me ajudam a me sentir mais confiante e equilibrada, o que reflete em todas as áreas da minha vida, nos meus projetos e até mesmo no meu papel como mãe."

Abaixo, Thaila Ayala dá mais detalhes sobre sua rotina de skincare (cuidados com a pele), fala sobre sua parceria com a marca de cosméticos e ainda dá dicas para outras mães que, assim como ela, também equilibram a rotina com os filhos e o trabalho. Leia trechos editados da conversa.

Você é o rosto dos lançamentos da linha Neo Dermo, da Eudora! Qual a importância de ter uma rotina de skincare?

Eu acredito que manter uma rotina de skincare é fundamental, não só para cuidar da saúde da pele, mas também para dedicar um momento do dia exclusivamente para mim, sabe? No meio da correria, com trabalho, filhos e tudo mais, é esse ritual que me ajuda a reconectar e me lembrar da importância do autocuidado. Neo Dermo tem tudo a ver com meu estilo de vida e se adequa perfeitamente a minha rotina, ele tem toda a excelência de Eudora com a praticidade que eu preciso. Uso e indico os produtos para todo mundo que me acompanha, porque com o tempo entendi que cuidar da pele é algo que vai além do externo, tem haver também com autoestima e segurança.

Como é a sua rotina de cuidados com a pele e cuidados faciais?

Minha rotina de cuidados faciais é simples. De manhã, faço a limpeza usando o gel da linha, seguido pelo tônico que equilibra o pH da pele. Depois, aplico o sérum antioxidante para proteger e iluminar a pele, e finalizo com o protetor solar. À noite, repito o processo de limpeza e tonificação, uso o sérum noturno e, por fim, aplico o creme hidratante para proteger e hidratar o rosto enquanto durmo.

Qual dica você daria para outras mães que também equilibram o trabalho com os cuidados com os filhos?

Minha dica principal é: simplifique sua rotina e respeite seus limites. Não se pressione a dar conta de tudo, porque a maioria de nós não conseguimos, e essa é a vida real. O mais importante é encontrar equilíbrio dentro da sua realidade e reservar pequenos momentos para cuidar de você. Mesmo com uma agenda cheia e a turbulência do cotidiano, reservar alguns minutos para o autocuidado faz toda a diferença na energia e bem-estar. Escolha produtos que sejam práticos e que possam ser aplicados facilmente, dessa forma você estará mais presente tanto para o trabalho quanto para os filhos.