Fiorella Mattheis mostra encontro com Sophie Charlotte e Thaila Ayala

Fiorella Mattheis recebeu a visita das amigas de longa data Sophie Charlotte e Thaila Ayala, e fez questão de registrar o encontro

Em suas redes sociais, Fiorella Mattheis sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. E nesta quarta-feira, 18, não foi diferente.

Em sua conta no Instagram, a famosa publicou algumas fotos de um encontro com as amigas de longa data Sophie Charlotte e Thaila Ayala. "Mais que amigas, comadres. Ou as meninas super poderosas. Ou charlie’s angels", escreveu ela na legenda.

Sophie e Thaila fizeram questão de deixar comentários na publicação. "Minhas irmãs de todos os momentos para todas as horas, meu colo, meu porto! Privilégio é caminhar sabendo que tenho vocês comigo! Amo vocês", escreveu Sophie. "Muito amor envolvido", comentou Thaila.

O último trabalho de Fiorella foi como Velna no filme Vai Que Cola 2: O Começo, lançado em 2019.

Reflexão

Recentemente, Fiorella Mattheis usou as redes sociais para refletir sobre sua jornada como mãe de segunda viagem. Sempre discreta, a modelo e empresária surpreendeu ao celebrar o nascimento do seu segundo filho, José Roberto, fruto de seu relacionamento com Roberto Marinho, que é herdeiro do Grupo Globo.

Em seu perfil no Instagram, Fiorella Mattheis refletiu sobre a experiência de ser mãe do seu segundo filho ao compartilhar um texto escrito pela autora Luciana Godoi. Nos stories, a empresária, que também é mãe de Roberto, de um ano, compartilhou uma frase que destaca as diferenças entre a chegada dos dois meninos: “Por isso, não precisei de uma nova reconstrução. Celebração é a palavra que me cabe melhor nessa segunda viagem. O tornar-me mãe de agora tem sido sobre celebrar quem eu me tornei antes, confirmando que é assim que quero ser”, diz a mensagem de Godoi.

Fiorella compartilhou a publicação e completou com uma legenda discreta sobre sua experiência: “Sobre a 1ª e 2ª vez mãe”, ela escreveu.