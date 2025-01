Susana Vieira muda o cabelo e avisa: 'Mais lindo do que nunca'

A atriz Susana Vieira arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao mostrar a transformação que fez em seu visual

Susana Vieira usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para mostrar como ficou seu cabelo após passar por uma transformação.

Nas fotos publicadas no feed do Instagram, a atriz aparece com os fios alongados e com a cor mais escura. "Meu cabelo? Mais lindo do que nunca", afirmou a artista na legenda do post. Em seguida, Susana quis saber a opinião dos fãs. "Gostaram?", questionou.

Os internautas encheram o post de elogios. "Linda, ficou maravilhosa", disse uma seguidora. "Nunca te vi tão bela assim", afirmou outro. "Que mulher maravilhosa é essa gente?", falou uma fã. "Uma diva", comentou mais uma. "Musa", escreveu a atriz Valentina Herszage.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Susana Vieira (@susanavieiraoficial)

Susana Vieira opina sobre atuação de influenciadores em novelas

O trecho de uma entrevista cedida por Susana Vieira à TV Central Piauí, realizada há cerca de um mês, viralizou nas redes sociais. Durante o bate-papo com a repórter, a veterana abordou assuntos de sua vida pessoal e profissional, além de opinar sobre a participação de influenciadores digitais em novelas. Susana, então, deu sua opinião sincera e deixou claro que não aprova muito a atuação de criadores de conteúdo nas telinhas.

"Pode atuar, porque a maioria é ruim. A maioria entra, faz ruim, e sai. Não custou nada, demos uma oportunidade. Não conheço ninguém que tenha ficado. A pessoa que quer fazer novela… Todo mundo quer, sai do BBB e querem fazer novela. Deixa fazer. Ninguém aprende com uma novela. Tem que nascer [artista], não se faz de uma hora para outra. Tem que ter um passado, tem que ter alguma coisa de dentro que mexa com você, não pode chegar [e falar]: 'ai, vou ser atriz lá na Globo'", disse ela.

Leia também:Susana Vieira revela qual atriz seria ideal para substituí-la em remake: 'Tão boa quanto'