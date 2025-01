Sophia Abrahão esbanja beleza natural em cliques na Bahia: 'Tão linda'

A atriz Sophia Abrahão ganhou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar fotos curtindo suas férias na Bahia

Sophia Abrahão chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira, 21, ao abrir o álbum de fotos de sua viagem de férias.

A atriz está em Itacaré, na Bahia, ao lado do namorado, o ator Sérgio Malheiros, e alguns amigos, e esbanjou toda sua beleza natural e seu corpo sarado ao surgir de biquíni enquanto aproveitava o dia ensolarado na piscina e também na praia.

"Bahia, te amo", declarou a famosa na legenda da publicação, recebendo vários elogios. "Lindeza", disse uma seguidora. "Você é tão linda", falou outra. "Gata", escreveu uma fã. "Lindos demais! No melhor lugar", comentou mais uma.

Nesta última segunda-feira, 20, Sérgio Malheiros compartilhou em seu perfil no Instagram os primeiros registros de férias ao lado de Sophia. "Voltamos, Itacaré! Já me sinto em casa", disse o ator na legenda.

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 10 anos de união

A atriz Sophia Abrahão usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de amor ao namorado, o ator Sérgio Malheiros. O casal, que se conheceu em 2014 durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo, completou 10 anos de união e não deixou a data passar em branco.

"Você chegou sem pressa, com vontade de dar certo, com a calma de insistir e a paciência de se refazer. Fui descobrindo que estar ao seu lado já me basta. Descobri o verdadeiro significado do amor. Resiliente, forte, leal... você sempre aceitou minhas loucuras, topou sonhar comigo, esteve ao meu lado em tantos momentos. Já vivemos várias vidas em uma só, né? Em você encontrei o lar que sempre busquei. Com você eu não rimo mais amor com dor. Te amo! Feliz 10 anos!", escreveu ela. Sérgio Malheiros, por sua vez, também publicou em seu perfil uma linda declaração a Sophia Abrahão. Veja o que ele escreveu!

