O ator Sérgio Malheiros e a namorada, a atriz Sophia Abrahão, exibem shape ao publicar registros dos dias de verão no litoral nesta segunda-feira, 20

Nesta segunda-feira, 20, o ator Sérgio Malheiros, de 31 anos, e a namorada Sophia Abrahão, de 33, compartilharam uma série de registros em seus respectivos perfis no Instagram sobre a viagem do casal a Itacaré, na Bahia. Nas imagens publicadas pelo artista, o famoso exibe o shape ao curtir o destino junto com amada. As fotos constam também dois amigos do casal, que aparecem curtindo o cenário praiano.

"Voltamos, Itacaré! Já me sinto em casa", escreveu na legenda da publicação. "É o casal mais gostoso do Brasil", declarou um internauta no post. "Casal lindo numa das praias mais lindas dessa Bahia", disse mais uma. "Amando os registros de vocês", comentou uma terceira.

Confira, abaixo, os registros publicados no perfil de Sérgio no Instagram:

Sophia Abrahão também publicou uma série de imagens da ocasião por meio de um carrossel de fotos em seu perfil no Instagram: "Segunda-feira diferente por aqui. Itacaré sempre surpreendendo", escreveu na legenda da publicação.

Veja, abaixo, o post de Sophia:

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 10 anos de união

Em novembro do ano passado, Sophia Abrahão compartilhou uma declaração de amor ao namorado, o ator Sérgio Malheiros, por meio de uma publicação em seu perfil no Instagram. O casal, que se conheceu em 2014 durante as gravações da novela Alto Astral, da TV Globo, completou 10 anos de união no dia 21 de novembro.

Para comemorar o momento, Sophia resgatou algumas fotos de ocasiões marcantes vividas com Sérgio ao longo de todos esses anos, incluindo viagens, trabalhos, passeios, além de momentos divertidos e muito românticos. Na legenda, a artista destacou o quanto é feliz ao lado do companheiro. Confira!

