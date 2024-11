Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros comemoram 10 anos de união: 'Fortaleza'

Casalzão! Os atores Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros trocaram declarações de amor ao celebrarem 10 anos juntos

A atriz Sophia Abrahão usou as redes sociais para compartilhar uma bela declaração de amor ao namorado, o ator Sérgio Malheiros. O casal, que se conheceu em 2014 durante as gravações da novela 'Alto Astral', da TV Globo, completou 10 anos de união na quinta-feira, 21, e não deixou a data passar em branco.

Em seu perfil oficial no Instagram, Sophia resgatou algumas fotos de ocasiões marcantes vividas com Sérgio ao longo de todos esses anos, incluindo viagens, trabalhos, passeios, além de momentos divertidos e muito românticos. Na legenda, a artista destacou o quanto é feliz ao lado do companheiro.

"Você chegou sem pressa, com vontade de dar certo, com a calma de insistir e a paciência de se refazer. Fui descobrindo que estar ao seu lado já me basta. Descobri o verdadeiro significado do amor. Resiliente, forte, leal... você sempre aceitou minhas loucuras, topou sonhar comigo, esteve ao meu lado em tantos momentos. Já vivemos várias vidas em uma só, né? Em você encontrei o lar que sempre busquei. Com você eu não rimo mais amor com dor. Te amo! Feliz 10 anos!", escreveu ela.

Sérgio Malheiros, por sua vez, também publicou em seu perfil uma linda declaração a Sophia Abrahão. Apaixonado, o ator ressaltou a mudança positiva que a amada trouxe para sua vida.

"Oi, meu amor! Minha companheira, minha fortaleza, dona do meu coração. Às vezes fico tentando lembrar como era a vida antes de você... nem sei mais. Há 10 anos você me faz sentir vivo, presente, feliz. Você transformou tudo. Continua transformando. Você me inspira! Basta estar ao seu lado um minuto pra perceber o quanto você é especial. Seu amor me faz ser a melhor versão de mim. Impossível imaginar uma vida completa se você não estiver nela. Feliz primeira década de muitas. Te amo!", declarou ele.

Confira as publicações:

Sérgio Malheiros comemora reencontro com Sophia Abrahão na TV

Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão voltarão a atuar juntos na série Amor da Minha Vida, que estreia na sexta-feira, 22, no Disney+. Em entrevista à CARAS Brasil durante a pré-estreia da atração, no Jockey Clube Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, o ator falou um pouco sobre a nova parceria com a companheira; confira detalhes!

