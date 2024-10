A cantora Simaria Mendes ostentou seu corpo escultural ao surgir usando um vestido justinho e recebeu vários elogios dos fãs

Simaria Mendes arrancou elogios dos seguidores das redes sociais na tarde desta quarta-feira, 2, ao publicar alguns cliques todo produzida.

Nos cliques publicados no feed do Instagram, a cantora aparece ostentando suas curvas impecáveis ao surgir usando um vestido justo. O modelo, de cor preta, é transparente nas mangas e também na cintura. Simaria complementou a produção com um sapato de salto alto, uma bolsa e acessórios.

"Oi", escreveu a irmã da cantora Simone Mendes na legenda da publicação. Os internautas rasgaram elogios nos comentários. "Linda por dentro e por fora", disse uma seguidora. "Sempre linda e maravilhosa", afirmou outra. "Tão perfeita", escreveu uma fã. "Gata demais. Cada dia mais linda", falou mais uma.

Simaria, vale dizer, sempre chama atenção com seus looks justos e decotados. Recentemente, a cantora impressionou os seguidores ao aparecer usando um vestido de cor branca com um decote vazado. Ela ainda complementou a produção apostando em uma maquiagem leve, joias e deixando os fios soltos.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simaria (@simaria)

Leia também: Simone e Simaria reaparecem juntas em festa. Veja a foto completa!

Com cliques inéditos, Simaria comemora o aniversário do filho caçula

No dia 11 de setembro, a cantora Simaria Mendes usou as redes sociais para comemorar o aniversário de nove anos de seu filho caçula, Pawel, fruto de seu antigo relacionamento com Vicente Escrig. Para comemorar a data especial, a artista compartilhou um ensaio do fotográfico do herdeiro.

Nas imagens, Pawel surge usando um terno e óculos escuros, enquanto faz várias poses. Ele também posou com a mamãe, que surgiu estilosa com um look todo preto. "Feliz aniversário, meu filho lindo! O menino mais doce, humano e puro que já vi. Que Deus te abençoe sempre, filho! A mamãe te ama com toda a alma", escreveu a irmã de Simone Mendes na legenda. Veja as fotos!